تا پایان هفته جوی پایدار در شهرهای آبادان و خرمشهر حاکم خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی تا پایان هفته جو نسبتا پایداری بر اغلب مناطق استان حاکم خواهد بود.
محمد سبزه زاری افزود: طی فردا در ارتفاعات استان به سبب گذر ریز موج ها، احتمال بارشهای خفیف دور از انتطار نیست.
او ادامه داد: طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه سرعت وزش باد در بخشهای جنوبی، غربی و مرکزی در حد متوسط گاهی همراه با تندباد لحظهای خواهد بود؛ لذا احتمال برخاستن گردوخاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: دما تا فردا روند افزایشی خواهد داشت. شمال خلیج فارس تا فردا نیمه مواج خواهد بود.