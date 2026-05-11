به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا پایان هفته جو نسبتا پایداری بر اغلب مناطق استان حاکم خواهد بود.

محمد سبزه زاری افزود: طی فردا در ارتفاعات استان به سبب گذر ریز موج ها، احتمال بارش‌های خفیف دور از انتطار نیست.

او ادامه داد: طی روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه سرعت وزش باد در بخش‌های جنوبی، غربی و مرکزی در حد متوسط گاهی همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال برخاستن گردوخاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: دما تا فردا روند افزایشی خواهد داشت. شمال خلیج فارس تا فردا نیمه مواج خواهد بود.