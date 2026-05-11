معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر از آمادگی کامل تیمهای عملیاتی برای مقابله با حوادث احتمالی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمدحسین کبادی، گفت: بر اساس پیشبینیها، بعدازظهر امروز در شمال خراسان رضوی شاهد بارشهای پراکنده و در مناطق شرق و شمال شرق کشور شاهد وزش باد شدید و گردوخاک خواهیم بود.
وی با هشدار درباره تغییرات جوی از روز سهشنبه افزود: با ورود موج جدید بارشی از فردا، استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، زنجان، مرکزی، همدان و قزوین تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. در این مناطق رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد، ریزش تگرگ و گردوخاک پیشبینی میشود.
کبادی بر ضرورت رعایت نکات ایمنی توسط هموطنان تأکید و خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال طغیان رودخانهها و وقوع سیلابهای ناگهانی، هموطنان عزیز باید از هرگونه توقف، اسکان و برپایی چادر در حاشیه رودخانهها، مسیلها و مناطق مرتفع جداً خودداری کنند.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر همچنین با اشاره به پیشبینی وزش باد شدید اضافه کرد: به دلیل خطر صاعقه و ریزش تگرگ، کوهنوردان و طبیعتگردان از صعود به ارتفاعات در استانهای تحت تأثیر، طی دو روز آینده پرهیز نمایند.
کبادی در پایان با توصیه به رانندگان برای رعایت احتیاط در محورهای مواصلاتی و همراه داشتن تجهیزات ایمنی، گفت: شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات بهصورت شبانهروزی آماده دریافت گزارشهای مردمی و اعزام تیمهای عملیاتی در صورت بروز هرگونه حادثه در سراسر کشور است.