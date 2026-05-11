به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کارشناس هواشناسی استان گفت: همچنین با عبور یک موج کم دامنه تراز میانی جو از بعد ظهر روز سه شنبه افزایش ابر و تا ساعاتی از روز چهارشنبه در اغلب نقاط استان احتمال بارش پراکنده و رگباری باران، رعد و برق و وزش باد نسبتا شدید وجود خواهد داشت.

مرادی افزود: سرعت وزش باد طی روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه نسبتا شدید خواهد بود.

از روز جمعه سامانه بارشی جدیدی وارد کشور می‌شود که از روز جمعه تا اواسط هفته آتی موجب وزش باد شدید در استان خواهد شد. همچنین بر اساس خروجی فعلی مدل‌ها این سامانه از روز شنبه تا دوشنبه موجب برخی بارش‌های رگباری و رعد و برق در استان خواهد شد.