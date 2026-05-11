مطابق بررسی آخرین نقشههای پیش یابی وضع هوا طی امروز به دلیل پایداری نسبی جو وضعیت هوای استان صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کارشناس هواشناسی استان گفت: همچنین با عبور یک موج کم دامنه تراز میانی جو از بعد ظهر روز سه شنبه افزایش ابر و تا ساعاتی از روز چهارشنبه در اغلب نقاط استان احتمال بارش پراکنده و رگباری باران، رعد و برق و وزش باد نسبتا شدید وجود خواهد داشت.
مرادی افزود: سرعت وزش باد طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نسبتا شدید خواهد بود.
از روز جمعه سامانه بارشی جدیدی وارد کشور میشود که از روز جمعه تا اواسط هفته آتی موجب وزش باد شدید در استان خواهد شد. همچنین بر اساس خروجی فعلی مدلها این سامانه از روز شنبه تا دوشنبه موجب برخی بارشهای رگباری و رعد و برق در استان خواهد شد.