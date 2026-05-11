هواشناسی آذربایجان غربی اعلام کرد: جوی آرام در اغلب نقاط تا امروز ادامه دارد؛ اما از اواخر وقت امروز تا پایان هفته احتمال رگبارهای کوتاهمدت باران همراه با رعدوبرق در برخی نواحی وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، هواشناسی آذربایجان غربی اعلام کرد که با حاکمیت پشتههای ارتفاع ژئوپتانسیلی بر منطقه، طی دیروز شاهد جوی آرام در اغلب نقاط استان بودیم و با تدوام آن انتظار داریم طی امروز هم این آرامش جوی ادامه داشته باشد.
به گفته هواشناسی استان، طبق بررسی آخرین نقشههای پیشیابی، از امروز تا اواخر هفته جاری شاهد فعالیت امواج نسبتا کمدامنه تراز میانی جو در سطح استان خواهیم بود و لذا پیشبینی شده در طی این مدت رگبارهای کوتاه مدت و بهاری باران همراه با رعدوبرق بویژه در نواحی شمالی استان رخ دهد و البته ریزش تگرگ نیز در مناطق مستعد استان دور از انتظار نخواهد بود.
همچنین با افزایش گرادیان خطوط فشاری در منطقه، طی اواخر هفته جاری و اوایل هفته آینده، پدیده غالب در سطح استان وزش باد گاهی شدید پیشبینی شده که بویژه در نیمه جنوبی استان با انتقال تودههای گردوخاک از کشورهای همسایه غربی و کاهش کیفیت هوا نیز همراه خواهد شد.
با توجه به هشدار زرد شماره صادر شده در اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی، در طی مدت وقوع پدیدههای مذکور احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابیشدن رودخانهها، لغزندگی و کاهش دید در جادههای کوهستانی و همچنین احتمال آسیب به سازههای سبک و موقتی و کاهش کیفیت هوا در سطح استان وجود خواهد داشت.
اعلام شده که از نظر دمایی هم طبق خروجی الگوهای دمایی، تغییرات دمایی چندان محسوسی تا پایان هفته جاری در سطح استان روی نخواهد داد، ضمن اینکه در طی ۲۴ ساعت گذشته ایستگاههای پلدشت با ۲۷.۶+ و تخت سلیمان تکاب با ۲.۵+ درجه سلسیوس به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدند.