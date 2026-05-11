پخش زنده
امروز: -
راهاندازی بازارچه فروش در روستای هدف گردشگری درک گامی مهم برای پذیرش نهایی در لیست ثبت جهانی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان زرآباد در استان سیستان وبلوچستان گفت: بازارچه فروش صنایع دستی و محصولات بومی در روستای هدف گردشگری و نامزد ثبت جهانی «دَرَک» دایر خواهد شد.
انور سینگله افزود: با توجه به اینکه روستای درک به عنوان یکی از روستاهای منتخب ایران برای ثبت در فهرست دهکدههای گردشگری جهانی سال ۲۰۲۶ نامزد شده، ایجاد و راه اندازی زیرساختهای لازم این روستا در دستور کار قرار گرفته است.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زرآباد افزود: این شهرستان به لحاظ دارا بودن محصولات صنایع دستی فاخر و خصوصاً میوههای گرمسیری خاص و بومی خود از ظرفیتهای بسیار ارزشمندی برخوردار است و مشتریان زیادی نیز از بین مسافران و گردشگران ورودی به این شهرستان دارد.
وی ادامه داد: به همین منظور و به همت اداره کل میراث فرهنگی و همکاری سایر بخشها و مشارکت خوب صنعتگران و بومیان منطقه، بازارچه معرفی، عرضه و فروش صنایعدستی و میوههای گرمسیری و مواد غذایی که مختص این روستا و شهرستان زرآباد است در این روستا راه اندازی خواهد شد.
به گفته سینگله، غرفههای این بازارچه به صنعتگران و مردم روستا واگذار میشود تا بتوانند محصولات و دست سازههای خود را به گردشگران داخلی و خارجی معرفی و به فروش برسانند که این مهم علاوه بر آشناسازی مسافران با صنایع دستی شهرستان بر رونق سفره مردم و روستاییان و تقویت اقتصاد آنها نیز اثر مستقیم و مثبت خواهد داشت.