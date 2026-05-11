یکی از کارخانههای خوراک دام، طیور و آبزیان استان با دو خط تولید ۱۵و ۲۵ تنی همچنان در سنگر تولید قرار داردو ۷۰ درصد خوراک دام استان را تامین میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، خط تولید کارخانههای خوراک دام در خراسان شمالی همچنان بر روی ریل در جریان است.
کارخانه نوین فید با سابقه چندین ساله علاوه بر تامین نیاز استان محصول خود را به استانهایی همچون خراسان رضوی، گلستان، سمنان و خراسان جنوبی ارسال میکند
در حال حاضر ۱۷ واحد تولید خوراک دام، طیور و آبزیان با سرمایه گذاری دو میلیارد ۸۲۹ میلیون ریال و ظرفیت تولید سالانه ۶۲۸ هزار تن، زمینه اشتغال ۳۹۴ نفر را در استان فراهم کرده است.
سازمان جهاد کشاورزی استان با ارائه تسهیلات سرمایه در گردش، تسهیلات سرمایهای، ارائه مجوزهای لازم و کمکهای اداری، همگی در جهت ایجاد ارزش افزوده، تسهیل صادرات محصولات و اشتغالزایی از فعالان این حوزه حمایت میکند.