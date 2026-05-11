سرپرست مدیریت امور دام جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: این استان در جمع چهار منطقه برتر کشور در پرورش و اصلاح نژاد گاومیش قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، جواد گوزَلی اظهار کرد: گاومیش یکی از دامهای بومی و ارزشمند کشور است که بهویژه در مناطق دارای منابع آبی و اقلیم نسبتاً گرم و مرطوب پرورش مییابد و به دلیل مقاومت بالا در برابر شرایط محیطی و توانایی استفاده از علوفه کمکیفیت، از نظر اقتصادی برای دامداران اهمیت ویژهای دارد.
وی با اشاره به اهمیت تولیدات این دام افزود: مهمترین محصول گاومیش، شیر با چربی بالا است که برای تولید فرآوردههای لبنی باکیفیت مانند ماست، پنیر، کره و سرشیر بسیار مناسب بوده و گوشت آن نیز به دلیل چربی کمتر و ارزش غذایی بالا مورد توجه مصرفکنندگان قرار دارد.
گوزلی ادامه داد: آذربایجان شرقی با دارا بودن حدود ۱۸۰ هزار و ۲۷۴ رأس گاومیش، سهمی حدود ۱۵ درصد از جمعیت گاومیش کشور را به خود اختصاص داده و در رتبه چهارم کشور در این حوزه قرار دارد. گاومیشهای استان عمدتاً در شهرستانهای مراغه، میانه، سراب، تبریز (منطقه مایان)، مرند و آذرشهر پرورش داده میشوند و نقش مهمی در تأمین شیر پرچرب و تولید فرآوردههای لبنی بومی استان دارند.
وی با بیان اینکه سالانه ۱۶ هزار و ۵۵۵ تُن شیر گاومیش در استان تولید میشود اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این شیر در تولید لبنیات سنتی مورد استفاده قرار گرفته و نقش مؤثری در تأمین لبنیات باکیفیت و تقویت اقتصاد دامداران و روستاهای استان دارد.
سرپرست مدیریت امور دام سازمان جهادکشاورزی استان به نقش مرکز اصلاح نژاد دام شمال غرب و غرب کشور اشاره کرد و گفت: این مرکز که در روستای شیخحسن شهرستان تبریز مستقر است، با تولید ۱۵۳ هزار دز اسپرم دام سنگین در سال نقش مهمی در بهبود ژنتیکی دامهای کشور ایفا میکند.
به گفته وی این مرکز علاوه بر تأمین ۱۰ درصد از اسپرم مورد نیاز دام سنگین کشور، توانسته ۹۰ درصد اسپرم مورد نیاز گاومیشهای کشور را نیز تولید کند.