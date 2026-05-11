پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی از کشف ۱۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در ۴۸ ساعت گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی گفت: این محمولهها که زیر خردهبار در تانکرها و کامیون جاسازی شده بود، قبل از خروج از شبکه توزیع توقیف شد.
سرهنگ دهقان افزود: مأموران این پلیس در راستای اجرای طرح تشدید کنترل محورهای مواصلاتی و مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی، در ۴۸ ساعت گذشته ۳ دستگاه تانکر و یک دستگاه کامیون حامل سوخت قاچاق را شناسایی و توقیف کردند.
به گفته وی قاچاقچیان سوخت را به صورت حرفهای و با جاسازی در زیر خردهبار در این خودروها قرار داده بودند و قصد داشتند محموله را از مسیرهای فرعی از استان خارج کنند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی افزود: در بازرسی از خودروهای توقیفشده، در مجموع حدود ۱۰۰ هزار لیتر انواع فرآوردههای نفتی قاچاق کشف شد.
سرهنگ دهقان با اشاره به عملکرد پلیس امنیت اقتصادی در سال جاری افزود: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۴۷۰ هزار لیتر انواع سوخت قاچاق در سطح استان کشف و ۲۱۳ دستگاه خودروی شوتی توقیف شده است.
به گفته وی پارسال نیز با اجرای مستمر طرحهای مقابله با قاچاق، حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق در استان کشف و ضبط شده است.