فرمانده انتظامی گیلان از کشف یک تن و ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در سال جاری خبر داد و گفت: با تلاش شبانهروزی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، میزان کشفیات مواد مخدر در استان از ابتدای سال تاکنون ۲۳ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سردار حسین حسنپور در کمیته مقابله با ورود و عرضه مواد مخدر استان که با حضور امیر مرادی رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر گفت: در سال گذشته با تلاش مجموعه انتظامی استان و همکاری دستگاههای مرتبط، بیش از یک تن و ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در گیلان کشف و ضبط شد.
وی با بیان اینکه مقابله با مواد مخدر نیازمند عزم جدی و همکاری همه دستگاههاست، افزود: بر اساس آمار ثبت شده، کشفیات مواد مخدر در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد افزایش داشته است که نشاندهنده تشدید اقدامات پلیس در حوزه مبارزه با قاچاقچیان و توزیعکنندگان مواد مخدر است.
فرمانده انتظامی استان گیلان با تأکید بر اینکه همه دستگاهها در حوزه مبارزه با مواد مخدر مسئولیت دارند، تصریح کرد: پیشگیری از عرضه و توزیع مواد مخدر تنها با اقدامات انتظامی محقق نمیشود و نیازمند همکاری و همافزایی دستگاههای فرهنگی، اجتماعی و اجرایی است.
امیر مرادی رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان نیز با قدردانی از تلاشهای مجموعه انتظامی استان در کشف و مقابله با مواد مخدر گفت: مبارزه با مواد مخدر یک مسئولیت اجتماعی و فرابخشی است و همه دستگاهها باید با همافزایی و برنامهریزی منسجم در مسیر پیشگیری، درمان و کاهش آسیبهای ناشی از اعتیاد گام بردارند.
نمایندگان دستگاههای متولی نیز در این نشست، دیدگاهها، پیشنهادها و نکتهنظرات خود را در خصوص راهکارهای پیشگیری، مقابله و کاهش آسیبهای ناشی از مواد مخدر مطرح کردند.