به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ فخر الدین اصغری اظهار کرد: در پی تداوم اجرای طرح افزایش انضباط عبور و مرور و تامین امنیت ترافیکی، تیم کنترل سرعت پاسگاه پلیس راه اردبیل - خلخال هنگام کنترل تردد خودرو‌های عبوری، یک دستگاه سواری بی‌ام دبلیو را که راننده خودرو با سرعت غیرمجاز ۱۹۰ کیلومتر در ساعت در حال حرکت بود، متوقف کردند.

وی افزود: راننده‌ی متخلف اعمال قانون و خودروی مورد استفاده او توقیف و به پارکینگ انتقال داده شد.

رئیس پاسگاه پلیس راه اردبیل-خلخال از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی سفر ایمن و عاری از هرگونه حادثه‌ای را برای خود و خانواده شان رقم بزنند و از ارتکاب تخلفات حادثه ساز که زمینه ساز وقوع تصادفات رانندگی هستند، اکیدا اجتناب کنند.