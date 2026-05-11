رئیس پاسگاه پلیس راه اردبیل - خلخال از توقیف یک دستگاه سواری بی ام دبلیو که راننده خودرو با سرعت غیرمجاز ۱۹۰ کیلومتر در ساعت رانندگی می کرد، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ فخر الدین اصغری اظهار کرد: در پی تداوم اجرای طرح افزایش انضباط عبور و مرور و تامین امنیت ترافیکی، تیم کنترل سرعت پاسگاه پلیس راه اردبیل - خلخال هنگام کنترل تردد خودروهای عبوری، یک دستگاه سواری بیام دبلیو را که راننده خودرو با سرعت غیرمجاز ۱۹۰ کیلومتر در ساعت در حال حرکت بود، متوقف کردند.
وی افزود: رانندهی متخلف اعمال قانون و خودروی مورد استفاده او توقیف و به پارکینگ انتقال داده شد.
رئیس پاسگاه پلیس راه اردبیل-خلخال از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی سفر ایمن و عاری از هرگونه حادثهای را برای خود و خانواده شان رقم بزنند و از ارتکاب تخلفات حادثه ساز که زمینه ساز وقوع تصادفات رانندگی هستند، اکیدا اجتناب کنند.