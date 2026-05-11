به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهرام ملایی‌هزاروندی در نشست کارگروه توسعه مهارت افزود: این پویش با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های مهارتی برای بازسازی کشور و ترمیم آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی در استان و سراسر کشور در حال اجراست.

وی با اشاره به اینکه ستاد استانی پویش ملی امداد ایران ماهر در اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان تشکیل شده است، ادامه داد:تاکنون در استان ۳۶۰ نفر برای شرکت در این پویش ثبت نام کرده‌اند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان بیان کرد: از تمامی مربیان، استادکاران، متخصصان، مهارت‌آموختگان و آحاد مردمی که علاقه‌مند به همکاری برای بازسازی منازل، صنایع و خودرو‌های آسیب‌دیده هستند، دعوت می‌شود چهت مشارکت در پویش ملی امداد ایران ماهر به نشانی emdad.irantvto.ir مراجعه نمایند.