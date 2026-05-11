جایگاه دانشگاه کاشان در دو شاخص صنعت و چشمانداز بینالمللی در رتبهبندی تایمز آسیایی ۲۰۲۶ در مقایسه با سال ۲۰۲۵ ارتقا یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان گفت: این رتبهبندی، مؤسسه ها و دانشگاهها را در پنج شاخص اصلی کیفیت پژوهش، محیط پژوهشی، آموزش (محیط آموزشی)، صنعت و چشمانداز بین المللی ارزیابی میکند.
حسین خراسانیزاده افزود: در رتبه بندی ۲۰۲۶، از ۹۲۹ دانشگاه شرکتکننده، ۹۰ دانشگاه از کشور ایران هستند.
وی گفت: در رتبهبندی تایمز آسیایی ۲۰۲۶، از ۹۰ دانشگاه ایرانی حاضر، ۴۳ دانشگاه جامع حضور دارند که دانشگاه کاشان در بین ۹۰ دانشگاه ایرانی جایگاه ۳۹ و در بین ۴۳ دانشگاه جامع شرکتکننده در رتبهسنجی جایگاه ۱۰ را بدست آورده است که بالاتر از رتبه بسیاری از دانشگاههای جامع و بزرگ در مراکز استانها است.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان افزود: در رتبهسنجی تایمز آسیایی ۲۰۲۶، دانشگاه کاشان از نظر رتبه مربوط به کیفیت پژوهش رتبه ۱۶ ملی و ۶ جامع، و در شاخص آموزش (محیط یادگیری)، رتبه ۸۲ ملی و ۳۷ جامع را به خود اختصاص داده است.
خراسانیزاده گفت: خوشبختانه دانشگاه کاشان در شاخص صنعت، با افزایش ۶.۶ نمره و با وجود اضافه شدن تعداد دانشگاههای حاضر در رتبه سنجی در مقایسه با سال ۲۰۲۵، در سطح ملی ۲ رتبه و در بین دانشگاههای جامع، ۱ رتبه ارتقا پیدا کرده و در جایگاه ۳۷ ملی و در بین دانشگاههای جامع در رتبه ۱۶ قرار گرفته است.
وی افزود: همچنین در شاخص چشمانداز بینالمللی با ۱۴ و هشت دهم افزایش نمره، ۲۰ رتبه در سطح ملی و ۱۲ رتبه در سطح بینالمللی ارتقای جایگاه پیدا کرده است و در جایگاه ۸ ملی و جایگاه ۵ در بین دانشگاههای جامع قرار دارد.