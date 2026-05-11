رئیس دانشگاه ملی مهارت کهگیلویه و بویراحمد، از آغاز ثبت‌نام در ۲۴ رشته تحصیلی فعال این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس دانشگاه ملی مهارت استان گفت: این واحد دانشگاهی با هدف تربیت نیروی فنی در مقطع کاردانی در ۱۳ کد رشته دانشجو می‌پذیرد.

صادق نیک‌بخت ناصرآباد افزود: از ۲۰ اردیبهشت‌ به مدت یک هفته متقاضیان فرصت دارند با مراجعه به سایت سازمان سنجش ثبت نام کنند.

وی با بیان اینکه پذیرش در این واحد دانشگاهی هم با آزمون و هم بدون آزمون است اضافه کرد: دانشگاه ملی مهارت استان یک دانشگاه کاملا دولتی ۲ هزار نفر ظرفیت پذیرش دانشجود دارد و این دانشگاه کاملا دولتی و از همه امکانات رفاهی برخوردار است.