به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، میثم وحیدی گفت: هر ساله و در آستانه کوچ، تیغ زنی و مرمت ایلراه‌ها انجام می‌شود، اما امسال به علت بارندگی ها، تخریب این راه‌ها بیشتر شده و نیاز به مرمت فوری، بالا است.

وی خاطرنشان کرد: تخریب ایلراه‌ها کوچ عشایر استان به مناطق ییلاقی را با چالش جدی روبه رو کرده است.

مدیرکل امور عشایر خراسان شمالی افزود: نبود ابنیه فنی مناسب مانند پل، آب‌نما، گابیون‌بندی، تپه ماهور بودن مسیر‌ها و مهم‌تر از همه خاکی بودن این راه‌ها سبب شده تا تخریب‌ها زیاد باشد و در هر بارندگی، این مسیر‌ها تخریب و نیازمند مرمت شوند.

وحیدی افزود: هرساله یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر از راه‌های عشایری مرمت می‌شود که در سال مالی جاری اعتبار مصوب این طرح ۸۸.۵ میلیارد ریال است

مدیرکل امور عشایر خراسان شمالی خاطرنشان کرد: برای سرعت بخشیدن به این طرح‌ها، یک دستگاه گریدر با اعتبار ۱۳۰ میلیارد ریال خریداری شده و در مسیر بهسازی راه‌های عشایری به کار گرفته خواهد شد.

وی گفت: اجرای این طرح‌های عمرانی با هدف بهبود شرایط زندگی و توسعه زیرساخت‌ها برای عشایر انجام شده است و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده نیز با استمرار این برنامه‌ها، رفاه و تولید در مناطق عشایری استان بیش از پیش افزایش یابد.

عشایر خراسان شمالی شامل دو ایل بزرگ زعفرانلو و شادلو هستند که در قالب ۳۸ طایفه در مناطق مختلف استان مستقرند. جمعیت عشایری استان حدود ۳۰ هزار نفر است.

به گفته کارشناسان، بی‌توجهی به مرمت و بهسازی ایلراه‌ها می‌تواند علاوه بر تهدید امنیت و سلامت عشایر، موجب کاهش تولیدات دامی و کشاورزی شود و زیربنای اقتصادی زندگی عشایری استان را تحت تأثیر قرار دهد.