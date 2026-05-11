روز گذشته و در نخستین یکشنبه تخفیفدار در قالب طرح شناور بهای بلیت، سینماهای سراسر کشور با استقبال حدود ۲۰ هزار مخاطب شاهد افزایش حدود ۴۰ درصدی مخاطبان به نسبت سایر یکشنبهها شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سینماشهر، روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت بهعنوان نخستین یکشنبه تخفیفدار در قالب اجرای طرح شناور بهای بلیت، سینماهای کشور شاهد استقبال ۱۹ هزار و ۶۷۰ مخاطب بودند که این عدد در مقایسه با آمار یکشنبههای هفته گذشته با افزایش حدود 40 درصدی مواجه شد.
این آمار در حالی است که مطابق دادههای ثبتشده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) از ابتدای سال تاکنون ۸ یکشنبه سپریشده است که میزان استقبال مخاطبان در این روزها عبارتاند از:
یکشنبه ۲ فروردین ۸ هزار و ۲۱۱ مخاطب، یکشنبه ۹ فروردین ۳ هزار و ۷۲۱ مخاطب، یکشنبه ۱۶ فروردین ۳ هزار و ۴۰۳ مخاطب، یکشنبه ۲۳ فروردین ۹ هزار و ۸۹۲ مخاطب، یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳ هزار و ۱۲۸ مخاطب، یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۲ هزار و ۱۱۰ مخاطب، یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴ هزار و ۳۵۳ مخاطب و یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۹ هزار و ۶۷۰ مخاطب.
بر اساس آمار احصا شده صرفاً در روز گذشته و در نخستین روز اجرای طرح یکشنبه تخفیفدار، پردیس سینمایی کوروش با ۹۵۷ مخاطب، پردیس سینمایی هدیش با ۶۸۹ مخاطب، پردیس سینمایی ایران مال با ۶۷۰ مخاطب، پردیس اکومال کرج با ۵۵۳ مخاطب و پردیس سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز با ۴۶۴ مخاطب بهعنوان ۵ پردیس نخست در فهرست استقبال مخاطبان یکشنبه تخفیفدار قرار گرفتند.
لازم به توضیح است که مطابق با طرح شناور قیمت بلیت سینماها که از روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشتماه اجرایی شده است روزهای یکشنبه و سهشنبه هر هفته قیمت بلیت کلیه سینماها بهصورت نیمبها در سینماهای مدرن ۹۰ هزار تومان سینماهای ممتاز ۶۰ هزار تومان و درجهیک ۵۰ هزار تومان است.
همچنین روزهای پنجشنبه، جمعه، اعیاد و تعطیل قیمت بلیت در سینماهای مدرن ۱۸۰ هزار تومان، سینماهای ممتاز ۱۲۰ هزار تومان و سینماهای درجهیک ۹۰ هزار تومان است.
در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه نیز قبل از ساعت ۱۷ بلیت سینما نیمبها و بعد از ساعت ۱۷ در سینماهای مدرن ۱۵۰ هزار تومان، سینماهای ممتاز ۹۰ هزار تومان و سینماهای درجهیک ۷۰ هزار تومان خواهد بود.