به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

فاینورد ۱ - ۱ آلکمار

توئنته ۴ - ۰ اسپارتا روتردام

خرونینگن ۲ - ۱ نایمخن

اکسلسیور روتردام ۱ - ۱ فولندام

آژاکس ۱ - ۲ اوترخت

ناک بردا ۲ - ۰ هیرنفین (تا دقیقه ۸۲ - ناتمام ماند.)

- این دیدار در دقیقه ۸۲ با تصمیم داور و به علت پرتاب مواد آتش زا به میدان ناتمام ماند. ادامه بازی امروز در خانه هیرنفین برگزار می شود.

تلستار ۳ - ۰ هراکلس آلملو

گو اهد ایگلز ۱ - ۴ آیندهوون

فورتوناسیتارد ۳ - ۲ زووله

در جدول لیگ هلند تیم آیندهوون با ۸۱ امتیاز از ۴ هفته قبل قهرمان زودهنگام فصل شد و تیم فاینورد با ۶۲ امتیاز دوم است و هر دو تیم به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا راه یافتند. تیم‌های توئنته با ۵۸، نایمخن با ۵۶ و آژاکس با ۵۵ امتیاز سوم تا پنجم هستند. تم آلکمار با ۵۱ امتیاز ششم است و به دور گروهی لیگ اروپا صعود کرد. از پائین جدول سقوط تیم‌های رده هفدهمی ناک بردا با ۲۵ و رده هجدهمی هراکلس آلملو که ۱۹ امتیاز دارد، قطعی شده است. از دسته اول نیز تا کنون صعود تیم‌های دن هاخ و کامبور قطعی شده است.