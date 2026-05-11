نظارت بر بازار بوشهر تشدید شود
استاندار بوشهر از فرمانداران خواست با دقت و حساسیت بر بازار نظارت کنند تا از گرانفروشی و کمفروشی جلوگیری شود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در نشست با فرمانداران استان با تأکید بر لزوم رسیدگی به مشکلات و دغدغههای مردم، اظهار کرد: فرمانداران باید با دقت و حساسیت، بر بازار نظارت داشته باشند و از گرانفروشی و کمفروشی جلوگیری کنند تا از نارضایتی مردم پیشگیری شود.
وی افزود: همه تلاش دولت چهاردهم برای کاهش مشکلات مردم بویژه در حوزه اقتصادی و بازار است که در سطح استان بوشهر و شهرستانها نیز ما موظف هستیم در مسیر بهبود وضعیت معیشتی مردم گام برداریم.
استاندار بوشهر بر لزوم تکمیل طرحهای اولویتدار در شهرستانها تاکید کرد و یادآور شد: طرحهایی که مورد مطالبه مردم قرار دارند باید در زمان مناسب، تکمیل شوند.
وی اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و تابستان و پیش بینی کم آبی، برنامهریزی لازم برای مدیریت منابع و مصارف بهینه آب در شهرستانها انجام شود تا مردم در تامین آب شرب دچار مشکل نشوند.
زارع تصریح کرد: تکمیل طرحهای حوزه آب یک اولویت است و فرمانداران باید نظارت دقیق و کاملی بر حسن اجرای طرحهای این بخش داشته باشند.
استاندار بوشهر یادآور شد: برپایی میز خدمت در شهرستانها و همچنین ملاقاتهای عمومی با مردم به منظور شنیدن مشکلات و دغدغههای شهروندان باید از سوی فرمانداران، بخشداران، شهرداران و روسای ادارهها، با برنامهریزی مناسب، انجام شود.
زارع بیان کرد: در شرایط جنگ تحمیلی اخیر، میزان ترخیص کالاهای اساسی در استان، سه برابر قبل بود و اجازه ندادیم خللی در خدماترسانی به مردم انجام شود، اکنون نیز همه مدیران دستگاههای اجرایی و فرمانداران موظف هستند نهایت تلاش خود را برای ارائه بهترین و باکیفیتترین خدمات به مردم به کار گیرند.