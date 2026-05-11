وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف تسریع در تأمین نیاز بازار تلفن همراه و تعیین تکلیف کالاهای معطلمانده، امکان ویرایش ثبتسفارشهای سال گذشته را که ارز آنها تأمین شده بود، فراهم کرد؛ اقدامی که پیشبینی میشود مسیر واردات بیش از ۱۰۰ میلیون دلار تلفن همراه به کشور را هموار کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت صنعت ، معدن و تجارت در راستای تسهیل روند واردات تلفن همراه و کاهش بلاتکلیفی فعالان این حوزه، تصمیم جدیدی برای تعیین تکلیف ثبتسفارشهای معطلمانده اتخاذ شده است. این تصمیم بخشی از چالشهای واردکنندگان در کوتاهمدت را برطرف خواهد کرد.
بر اساس اعلام این وزارتخانه، بخشی از ثبتسفارشهای انجامشده در سال ۱۴۰۴، با وجود طی مراحل قانونی و دریافت ارز، به دلیل برخی مشکلات اجرایی نظیر نیاز به ویرایش نوع ثبتسفارش، تغییر مقصد یا اصلاح اطلاعات، موفق به ورود به کشور نشده بودند.
در همین راستا، مقرر شده است تمامی واردکنندگانی که پیشتر فرآیند تأمین ارز خود را نهایی کردهاند، امکان ویرایش ثبتسفارشهای قدیمی را داشته باشند تا پس از اصلاحات لازم، فرآیند ترخیص و ورود کالا را تکمیل کنند.
برآوردهای اولیه نشان میدهد با اجرای این تصمیم، رقمی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار کالا امکان ورود به بازار تلفن همراه را پیدا میکند. این راهکار کوتاهمدت با هدف جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات و تسریع در پاسخگویی به نیاز مصرفکنندگان اتخاذ شده است.
همچنین اعلام شده است که در مراحل بعدی، مطابق با سیاستهای ارزی کلان کشور، اقدامات لازم برای تأمین منابع ارزی مورد نیاز جهت تداوم واردات این کالاها در دستور کار قرار خواهد گرفت. انتظار میرود این اقدام منجر به کنترل نوسانات عرضه و ثبات بیشتر در قیمتهای بازار موبایل شود.