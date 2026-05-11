به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، باتوجه به بارندگی‌های مناسب در بیله سوار، امسال شاهد افزایش تولید گندم در این شهرستان خواهیم بود. پیش بینی شده، حدود ۱۶۰ هزار تن گندم در بیله سوار برداشت شود.

ودوود ایرانیان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل اظهار داشت: پیش‌بینی می‌کنیم امسال بیش از ۵۳۰ هزار تن گندم در استان تولید و خریداری شود.

وی خاطرنشان کرد: آغاز خرید از شهرستان مرزی بیله‌سوار خواهد بود که به‌عنوان انبار غله استان معروف است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل افزود: در شهرستان بیله‌سوار که قطب تولید غلات است، امسال بیش از ۵۲ هزار هکتار از اراضی آبی حاصلخیز به کشت گندم اختصاص یافته است که پیش‌بینی می‌کنیم ۱۶۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از طریق غله و تأمین روستایی خریداری و ذخیره‌سازی شود.

ایرانیان ادامه داد: درآمد کشاورزان منطقه از محل فروش گندم بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که قرار شده بانک عامل به‌سرعت مبالغ را به حساب کشاورزان واریز کند.

وی تصریح کرد: روند خرید گندم از بیستم خرداد ماه آغاز می‌شود و تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل بیان کرد: با توجه به بارش‌های مناسب در فصل بهار، پیش‌بینی می‌کنیم برداشت محصول گندم و سایر محصولات کشاورزان با شرایط مطلوب‌تری نسبت به سال‌های گذشته انجام شود و در سریع‌ترین زمان، امکان پرداخت بهای گندم خریداری‌شده به حساب کشاورزان فراهم آید.

ایرانیان گفت: تعاون روستایی و غله سابقه خوبی را در خرید گندم و سایر محصولات دارند و در مناطق شمال استان، در کمتر از ۷۲ ساعت، بهای محصول خریداری‌شده در سال گذشته به حساب زارعین واریز شده است.

وی اعلام کرد: انبار‌ها نیز آماده ذخیره‌سازی گندم هستند و در شهرستان بیله‌سوار، ده مرکز خرید تدارک دیده شده است تا از نیمه دوم خرداد ماه، شرایط برای خرید گندم فراهم آید.

ایرانیان از گندم‌کاران بیله‌سوار و پارس‌آباد خواست از تحویل محصول نارس یا دارای رطوبت پرهیز کنند و از برداشت زودرس گندم و غلات نیز به‌شدت پرهیز نمایند.