به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «علی نصیری» گفت: در مواردی که هزینه‌ها زیر این رقم باشد، مبلغ مورد تأیید کارشناس رسمی از طریق برات‌کارت بانک شهر در اختیار مالکان قرار می‌گیرد تا عملیات مقاوم‌سازی را انجام دهند.

وی از اسکان ۲ هزار ۳۳ خانوار تهرانی که شامل ۶ هزار و ۷۴۵ نفر هستند در هتل‌ها خبر داد و گفت: البته برخی از این خانوار‌ها با رفع مشکل از هتل خارج شده‌اند.

نصیری افزود: افرادی که منازلشان در جنگ رمضان تخریب شده و نیاز به تعمیرات متوسط دارند، اگر امکان انجام کار توسط گروه‌های جهادی متخصص وجود داشته باشد، شهرداری مصالح را تأمین می‌کند و این گروه‌ها تعمیرات را انجام می‌دهند.

وی همچنین گفت: اگر هم شرایط فنی پیچیده‌تر باشد یا مالک تمایلی نداشته باشد، در موارد زیر ۵۰۰ میلیون تومان، مبلغ مورد تأیید کارشناس رسمی از طریق برات‌کارت بانک شهر در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا خودشان کار را انجام دهند. در موارد بالاتر از پانصد میلیون تومان، شهرداری مستقیم پیمانکار می‌گیرد و کار را انجام می‌دهد.

پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان برای مقاوم‌سازی واحد‌های مسکونی جنگ رمضان

به گفته نصیری، افرادی که نیازمند مقاوم‌سازی هستند، فعلاً ۸۷۱ واحد را شامل می‌شوند. چون مقاوم‌سازی کاری تخصصی است، این بخش به‌صورت متمرکز توسط سازمان نوسازی شهرداری تهران انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی نیز نیازمند تخریب و نوسازی هستند، ادامه داد: این واحد‌ها نیز با همکاری شهرداری مناطق و سازندگان، به‌صورت غیرنقدی و با استفاده از مشوق‌های شهرسازی بازسازی خواهند شد.

نصیری تصریح کرد: برای کسانی که خانه‌شان باید مقاوم‌سازی یا نوسازی شود و مدت زمان کار طولانی است، شهرداری هزینه اجاره منزل را هم پرداخت می‌کند. یعنی مردم قرار نیست برای اجاره خانه، حق بنگاه، هزینه جابه‌جایی وسایل یا هزینه‌های مشابه، پولی از جیب خودشان بدهند. همه این هزینه‌ها توسط شهرداری منطقه پرداخت می‌شود.

وی گفت: در مورد مبلغ اجاره هم یک عدد ثابت برای همه وجود ندارد. مثلاً طبیعی است که اجاره یک خانه کوچک در منطقه ۱۸ با یک واحد بزرگ در منطقه یک، یکسان نباشد. بنابراین، مبلغ اجاره براساس شرایط خانه قبلی و قیمت منطقه، کارشناسی و تعیین می‌شود.