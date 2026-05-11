رئیس سازمان چای کشور: بر اساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری، نرخ برگ سبز چای نسبت به سال گذشته بین ۶۷ تا ۷۲ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس سازمان چای کشور در حاشیه بازدید از کارخانجات چای شهرستان‌های تنکابن و عباس‌آباد با قدردانی از همراهی مسئولان با صنعت چای و چایکاران منطقه گفت: بر اساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال جاری برای درجه یک ۴۲ هزار تومان و برای درجه دو۲۳ هزار تومان تعیین شده که نسبت به سال گذشته به ترتیب ۷۲ درصد و ۶۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

جهانساز با بیان اینکه شرایط اقلیمی امسال برای باغداری مناسب بوده اظهار داشت: تاکنون بالغ بر ۲۸ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده که ارزش آن به یک هزار و ۱۱۸ میلیارد تومان می‌رسد. از این میزان، ۲۵ درصد سهم دولت در قالب حمایت از این صنعت و ۷۵ درصد سهم کارخانجات است که به مرور در حال پرداخت می‌باشد.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت تولید افزود: همواره انتظار ما از چایکاران و کارخانه‌داران این است که برگ سبز کیفی‌تری تولید و در فرآیند چای‌سازی نیز دقت بیشتری داشته باشند تا بتوانیم سهم بیشتری از بازار مصرف کشور را به چای داخلی اختصاص دهیم.

جهانساز ادامه داد: خوشبختانه در شرایط فعلی و طی ۲۰ روز اخیر، بیش از ۷ هزار تن چای خشک تولید شده که عمدتاً از برگ سبز درجه یک بوده و چای تولیدی نیز از کیفیت مطلوبی برخوردار است و توانسته بخشی از نیاز بازار را تأمین کند.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام شده برای سال جاری تصریح کرد: امسال بالغ بر ۱۳۰ هزار تن برگ سبز چای خریداری و بیش از ۳۰ هزار تن چای خشک تولید شود.

جهانساز گفت: اولویت اصلی ما در این شرایط، تأمین بازار داخلی است هرچند بخشی از چای کشور نیز جنبه صادراتی دارد و تلاش می‌کنیم با حفظ تعادل هم بازار داخل را تأمین کنیم و هم مشتریان خارجی خود را حفظ نماییم.