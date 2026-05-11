

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در استان در دیدار رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با هشدار درباره جنگ ترکیبی دشمن، گفت: تحریم خارجی ما را خودکفا کرد، اما تحریم داخلی ناشی از گران‌فروشی، احتکار و کم‌فروشی اعتماد عمومی را سلب می‌کند.

آیت الله عبادی با اشاره به اینکه دشمن پس از شکست در جبهه‌های گوناگون امروز با تمرکز بر جنگ روانی و فشار اقتصادی، به دنبال ایجاد ناامنی و فروپاشی اعتماد مردم است افزود: هیبت و قدرت قوه قضاییه باید به گونه‌ای باشد که هیچ گران‌فروش، محتکر یا خائنی جرئت همکاری با دشمن را نداشته باشد.

وی امر به معروف و نهی از منکر را «بهداشت جامعه» و عامل پیشگیری از مفاسد دانست و گفت: با وجود قوانین مصوب و اصلاحی، متأسفانه شاهد اجرای عملی آن در صحنه نیستیم، نظارتی صورت نمی‌گیرد و جوانان در معرض فساد قرار می‌گیرند.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی نیز با اشاره به حضور صددرصدی قضات و کارکنان در محل کار در ایام جنگ رمضان، گفت: با وجود امکان دورکاری ۵۰ درصدی مصوب شورای عالی امنیت ملی، هیچ جلسه دادرسی تعطیل یا تجدید نشد.

عبداللهی افزود: ادارات ثبت اسناد، زندان‌ها، پزشکی قانونی و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح هم بدون وقفه به ارائه خدمات پرداختند.

وی با بیان اینکه پرونده‌های اغتشاشگران در این ایام تعیین تکلیف شد، افزود: پرونده‌های ثبت شده در دادسرا‌های استان، ۸۴ درصد مختومه شد و از پرونده‌های ارسالی به محاکم، حدود ۷۲ درصد مختومه گردید.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی از برگزاری ۵۶ میز خدمت قضایی و ارائه خدمات به ۵ هزار و ۹۱۵ شهروند، اعطای مرخصی پایان حبس به ۱۶۷ زندانی و تشکیل ۲۴ پرونده در ایام جنگ رمضان خبر داد و گفت: نظارت مستمر بر انبار‌های مواد غذایی، گندم، تولید آرد و طبخ نان و عرضه آن به مردم انجام شد.

وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی نیز موفق به وصول حدود ۶۸ میلیارد و ۸۳۵ میلیون تومان جزای نقدی ناشی از قاچاق کالا و ارز، تخلفات بهداشتی، دارو و درمان شد.