به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، سرپرست دفتر ایمنی شرکت توزیع برق استان فارس هشدار داد: تماس آب و برق در کولر‌های آبی ریسک برق‌گرفتگی را به شدت افزایش می‌دهد. نصب و تعمیر کولر‌ها حتماً باید توسط افراد مجاز و با قطع کامل برق انجام شود؛ در غیر این صورت، کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌تواند منجر به حوادث جبران‌ناپذیر جانی و مالی شود.

محمد علی‌پور با اشاره به آغاز فصل گرما و افزایش استفاده از کولر‌های آبی، تأکید کرد که نادیده گرفتن استاندارد‌های ایمنی در نصب و راه‌اندازی این دستگاه‌ها، حوادث ناگواری را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه تنها یک لحظه بی‌احتیاطی می‌تواند پیامد‌های سنگینی داشته باشد، افزود: «در کولر‌های آبی به دلیل وجود آب که رسانای خوبی برای جریان برق است، احتمال برق‌گرفتگی بسیار بالاست. بنابراین، کوچک‌ترین خطا در سرویس یا نصب می‌تواند فاجعه‌بار باشد.»

الزامات حیاتی ایمنی:

استفاده از نیروی متخصص: نصب یا سرویس کولر حتماً باید توسط سرویس‌کاران مجاز انجام شود.

قطع کامل برق: قطع برق از مبدا اصلی، یک الزام قطعی است، نه یک توصیه اختیاری. پیش از هر اقدامی باید از بی‌برق شدن کامل کولر اطمینان حاصل کرد.

پرهیز از ریختن آب روی موتور: هنگام سرویس سالانه، مراقب باشید آب روی سیستم برق موتور و پمپ آب ریخته نشود؛ زیرا خطر اتصالی، برق‌گرفتگی و حریق کولر وجود دارد.

استفاده از کفش: هرگز با پای برهنه در نزدیکی کولر، به‌ویژه زمانی که زیر آن خیس است، قرار نگیرید. آب رسانای جریان برق است و استفاده از کفش ضروری است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: رعایت این اصول ساده، اما حیاتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از حوادث، کاهش خسارات جانی و مالی و صیانت از ایمنی خانواده‌ها دارد.

نکته مهم:

در صورت بروز هرگونه حادثه یا خطر برق‌گرفتگی، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۱ به ادارات برق اطلاع‌رسانی کنید.