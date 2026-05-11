مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالرضای استان، در مراسم چهلم شهید اورادی گفت: امروز ملت ایران اگر می‌خواهد راه عزت را ادامه دهد باید در مقابل دشمنان ایستادگی کند.

استقامت، تنها را مقابله با ظلم و استکبار است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، حجت الاسلام کمالی، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالرضای استان، در مراسم چهلم شهید اورادی از شهدای جنگ تحمیلی که باحضور استاندار برگزار شد، گفت: اورادی‌ها و امثال اورادی‌ها رفتند و جان دادند تا ما و این انقلاب جان بگیرد.

وی افزود: دعوت از مردم برای تشکیل واحد امت و توحیدی برای مقابله با شرک و ظلم از مهمترین این مباحثی بوده است که ائمه اطهار(ع) در ترویج آن تلاش می کردند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالرضای استان با بیان اینکه سنت الهی بر این است که امت اسلامی، مومنانش را یاری کند گفت: محو دشمنان و پیروزی، از وعده‌هایی است که خداوند به مؤمنانی که در پرتو این وعده استقامت کنند داده است.

حجت الاسلام کمالی با بیان اینکه، در این عمر کوتاه در دنیای گذرا، سنت الهی بر امتحان است افزود: همه امتحان و غربال می‌شوند تامنافق و غیرمنافق شناسایی شود.

وی با استناد به تاریخ گفت: پیروز این میدان، مردم مقاوم هستند، همانطور که تاریخ در امت حضرت نوح نشان داد که تنها راه نجات استقامت و مقاومت است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالرضای استان، با بیان اینکه در این دنیا همه ما در معرض امتحان هستیم گفت: خانواده شهدا با از دست دادن عزیزشان امتحان شدند، اما می‌بینید گه چگونه استقامت کردند و این مقاومت است که دشمن را عصبی می‌کند.

حجت الاسلام کمالی با بیان اینکه خانواده شهدا، امت مقاوم و امامین انقلاب، سیره و منش استقامت و مقاومت را ادامه دادند گفت: امروز ملت ایران اگر می‌خواهد راه عزت را ادامه دهد و عزیز و سربلند شود باید در مقابل دشمنان ایستادگی کند.

وی با بیان اینکه نتیجه ایستادگی مردم را الان می بینیم، افزود: بالغ بر ۲۰ هزار شهید ترور، جنگ و کودتا، برای جمهوری اسلامی همه نشان از مقاومت و ایستادگی مردم است.