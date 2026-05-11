یک خوزستانی به عنوان نایبرئیس کنفدراسیون کبدی غرب آسیا شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، قاسم منصوری از داوران و مدرسان بینالمللی فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران و استان خوزستان با رأی اعضای مجمع عمومی کنفدراسیون کبدی غرب آسیا به عنوان نائب رئیس این کنفدراسیون شد.
منصوری از کارکنان کشت و صنعت سلمان فارسی، از واحدهای تابعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی است که طی سالهای گذشته در رقابتهای متعدد آسیایی و جهانی به عنوان داور حضور داشته و نماینده شایستهای برای ایران در عرصههای بینالمللی بوده است.