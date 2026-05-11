به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ محمود سیجانی، مدیرکل وزارت صنعت، معدن و تجارت استان تهران، تأمین اقلام بانکی را یکی از مهمترین اولویت‌های بازار دانست و افزود: واحد‌های تولیدی می‌توانند بدون نیاز به ثبت‌سفارش، سهمیه ارزی و انتقال ارز، مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند.

وی با تأکید بر اینکه تولید مهم‌ترین پایه اصلی اقتصاد است، گفت: واحد‌های تولیدی و صنعتی استان تهران از جهات مختلف از جمله تأمین نقدینگی، مواد اولیه و منابع انسانی با نیاز‌های اساسی مواجه هستند که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

سیجانی با اشاره به چالش تأمین مواد اولیه افزود: بسیاری از واحد‌های تولیدی مواد اولیه خود را از طریق واردات تأمین می‌کنند و متأسفانه به دلیل شرایط پیش‌آمده، کمی تأخیر در این زمینه وجود دارد. با این حال، برخی واحد‌ها با استفاده از ذخایر خود فعالیتشان را ادامه می‌دهند.

مدیرکل صمت استان تهران ادامه داد: بخش عمده‌ای از مواد اولیه واحد‌های تولیدی ما مربوط به پلیمر و فولاد است. با توجه به خسارت‌های وارد شده به صنایع پتروشیمی و مشکلات ایجادشده، ضرورت داشت مدیریت مناسبی در این بخش انجام شود.

سیجانی گفت: بدون شک واحد‌های تولیدکننده مواد اولیه و مواد بسته‌بندی صنایع غذایی و دارویی در اولویت نخست تأمین مواد پلیمری و پتروشیمی قرار دارند، چه از طریق بورس و چه از طریق واردات.

وی افزود: هر واحد تولیدی که نیازمند مواد پتروشیمی است، می‌تواند بدون نیاز به ثبت‌سفارش، بدون سهمیه ارزی و بدون انتقال ارز، نسبت به بهینه‌سازی و واردات مواد اولیه مورد نیاز خود اقدام کند.

سیجانی اضافه کرد: در این بخش، تمام بستر‌ها و مقدمات لازم برای واردات مواد اولیه فراهم شده و واحد‌های تولیدی به طور کلی مشکل خاصی نخواهند داشت. همچنین تأمین ارز نیز با اولویت برای این واحد‌ها تخصیص داده خواهد شد.