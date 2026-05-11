فرماندار یزد: عشق در روستا میبارد و فضای اجتماعی و فرهنگی صادقانهای در آن شکل گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدجواد آقایی در مراسم گرامیداشت و تقدیر از زحمات اعضای شوراهای اسلامی روستاهای این شهرستان گفت: روستا فقط مکانی برای سکونت نیست بلکه عشق در آن میبارد. در روستا فضای اجتماعی و فرهنگی صادقانهای شکل گرفته است.
وی افزود: ما اگر نیاز به تجدید روحیه داشته باشیم، به روستا میرویم. من دو سال افتخار خدمت در روستا را داشتم؛ واقعاً گذر زمان را متوجه نمیشدیم.
فرماندار یزد با اشاره به اقدامات شوراها تصریح کرد: بهحق و انصاف، شما عزیزان در این دوران کم نگذاشتید. شما با عشق کار میکنید و این خود منشأ توفیقات بسیاری است که نصیب فرد میشود.
آقایی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید ادامه داد: به فرموده رهبر شهیدمان، زمانی که یک اتفاق بزرگ میافتد، مردم کشورمان مبعوث میشوند. اکنون ببینید که چند شب است مردم در خیابان حضور دارند و بدون هیچ چشمداشتی در کنار نیروهای مسلح هستند.