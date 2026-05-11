سازمان توسعه تجارت ایران از ممنوعیت صادرات هیدروکربن‌های حاوی لوبکات و آیزوریسایکل تا سوم آذر ۱۴۰۵ با هدف تنظیم بازار روغن موتور و تأمین نیاز داخلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر مقررات صادرات و واردات این سازمان در ابلاغیه‌ای به دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران، ممنوعیت صادرات هیدروکربن‌های حاوی لوبکات و آیزوریسایکل را اعلام کرد.

بر اساس این ابلاغیه که در پی تصمیمات کمیته تنظیم بازار روغن موتور صادر شده است، صادرات این اقلام تحت تعرفه‌های ۲۷۱۰۱۹۹۰ و ۲۷۱۰۱۲۹۰ تا تاریخ سوم آذرماه ۱۴۰۵ ممنوع خواهد بود.

این تصمیم با هدف تنظیم بازار روغن موتور، اطمینان از تولید حداکثری و تأمین نیاز داخلی کشور اتخاذ شده و به گمرکات اجرایی کشور برای اجرا ابلاغ شده است.

در این ابلاغیه همچنین تأکید شده است در صورت تداوم شرایط اضطرار، امکان تمدید ممنوعیت صادرات این کالاها پس از بازه زمانی اعلام‌شده وجود دارد و تصمیمات بعدی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

لوبکات نوعی روغن پایه حاصل از پالایش نفت خام است که به‌عنوان ماده اولیه اصلی در تولید روغن موتور و سایر روانکارها استفاده می‌شود. آیزوریسایکل نیز از ترکیبات هیدروکربنی مشتق از فرآیندهای پالایش نفت است که در تولید برخی فرآورده‌های نفتی و روانکارها کاربرد دارد.