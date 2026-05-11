به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رفیعی‌پور،در نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت یاد شهدا و با حضور اصحاب رسانه این موفقیت‌ها را نتیجه تلاش تولیدکنندگان و حمایت‌های فنی و بهداشتی دامپزشکی در شرایط دشوار اقتصادی و تحریم‌ها دانست.

وی افزود:استمرار تولید و تأمین پایدار پروتئین مورد نیاز مردم در شرایط مختلف از جمله تحریم‌ها و بحران‌ها، نتیجه تلاش تولیدکنندگان و پشتیبانی فنی و بهداشتی دامپزشکی است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به دستاورد‌های سازمان دامپزشکی در پیشگیری، کنترل و مبارزه با بیماری‌های دامی و مشترک، از کاهش ۳۵ تا ۵۵ درصدی کانون‌های بیماری‌هایی، چون تب برفکی، تب مالت، آبله و لمپی اسکین در سال گذشته و ابتدای سال جاری خبر داد.

رفیعی‌پور همچنین گفت: در حوزه آبزیان، کاهش حدود ۴۵ درصدی بیماری‌های ویروسی و میکروبی و در صنعت طیور، کاهش قابل توجه در بیماری‌های استراتژیک از جمله آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان، برونشیت و گامبورو گزارش شد؛ به طوری که در سال گذشته تنها یک کانون روستایی آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان در کشور مشاهده شده است.

وی صنایع تبدیلی و مراکز فرآوری را حلقه‌ای کلیدی در زنجیره تولید برشمرد که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از هدررفت منابع، محصولات سالم و استاندارد را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند و با خرید مستقیم از تولیدکنندگان، به تأمین نقدینگی و استمرار فعالیت آنها کمک می‌کنند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه صنعت تولید پروتئین ایران قابلیت رقابت با استاندارد‌های بین‌المللی را دارد، تأکید کرد: حفظ سلامت دام‌ها و کنترل بیماری‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل پایداری تولید و تأمین امنیت غذایی کشور است و دامپزشکی به عنوان پشتیبان تولید، نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری اقتصادی این بخش ایفا می‌کند.