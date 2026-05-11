به گزارش خبرگزاری صداو سیما، محمودزاده در نشست تخصصی شورای راهبری و توسعه مدیران این سازمان با اشاره به تصویب ۳۰ ساعت تدریس به‌عنوان مبنای فعالیت معلمان مدارس غیردولتی در راستای ساماندهی وضع ساعات تدریس و حقوق و مزایای معلمان این مدارس افزود: در گام نخست، موضوع ساماندهی ساعات تدریس معلمان مدارس غیردولتی را پیگیری کردیم و در فرآیند بررسی‌ها و تعامل با شورای مؤسسان، نهایتاً ۳۰ ساعت به تصویب رسید. گام نخست، این موضوع اقدامی مهم و رو به جلو محسوب می‌شود که اکنون حدود یک سال از اجرای آن می‌گذرد.

وی با تأکید بر نقش الگویی شهید مطهری در عرصه تعلیم و تربیت خاطرنشان کرد: معلمان امروز می‌توانند با تأسی از سیره علمی، اخلاقی و تربیتی این استاد شهید، بخشی از اندیشه‌های روشنگرانه ایشان را در کلاس‌های درس برای دانش‌آموزان تبیین کنند و روحیه تفکر، پرسشگری و مسئولیت‌پذیری را در نسل آینده تقویت کنند. وی تصریح کرد: بزرگداشت مقام معلم تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه فرصتی برای بازاندیشی در رسالت خطیر تعلیم و تربیت و تجدید پیمان با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی در حوزه آموزش است.

محمودزاده در ادامه با اشاره به رسالت خطیر نظام تعلیم و تربیت تصریح کرد: تربیت نیروی انسانی که خود عهده‌دار تربیت نیروی انسانی است، مأموریتی بزرگ، راهبردی و سرنوشت‌ساز برای کشور محسوب می‌شود. معلمان عزیز ما پرچمداران این عرصه‌اند؛ انسان‌سازانی که با تربیت دانش‌آموزان، زمینه‌ساز خودسازی، جامعه‌سازی و تمدن‌سازی می‌شوند و آینده ایران اسلامی را رقم می‌زنند. بی‌تردید این مسئولیت سنگین، نیازمند حمایت همه‌جانبه و نگاه راهبردی در سطوح مختلف مدیریتی کشور است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تأکیدات مستمر مقام معظم رهبری بر منزلت و معیشت معلمان خاطرنشان کرد: معظم‌له سالیان متمادی بر تقویت جایگاه اجتماعی معلم، ارتقای دانش‌افزایی و توانمندسازی فرهنگیان و توجه به مسائل معیشتی آنان تأکید داشته‌اند و این بیانات، پشتوانه‌ای مستحکم برای سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های حوزه تعلیم و تربیت به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در دولت چهاردهم نیز اقدامات شایسته‌ای در راستای تقویت مرجعیت، منزلت و ارزش‌گذاری واقعی جایگاه معلم در دستور کار قرار گرفته است. نگاه بلند رئیس‌جمهور دکتر پزشکیان، به آموزش و پرورش به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت، نویدبخش تحولی اساسی در این حوزه است. برگزاری جلسات تخصصی درباره مسائل زیرساختی آموزش و پرورش، پیگیری نهضت ملی توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش و توجه به پروژه‌های اساسی این حوزه، نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای تقویت بنیان‌های تعلیم و تربیت کشور است.

محمودزاده با اشاره به پیام اخیر رئیس‌جمهور به مناسبت روز معلم اظهار کرد: تأکید ایشان بر نقش معلم به‌عنوان محور اصلی فرآیند تعلیم و تربیت و نگاه به توسعه سخت‌افزار‌های آموزشی به‌عنوان بستری برای تحقق اهداف نرم‌افزاری و تربیتی، بیانگر درک عمیق از مأموریت بنیادین آموزش و پرورش است. بی‌تردید کار اصلی آموزش و پرورش، تربیت انسان‌های توانمند، متعهد و اثرگذار برای آینده کشور است و در این مسیر، معلمان نقش بی‌بدیل و محوری دارند.

معاون وزیر در ادامه با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه معلمان مدارس غیردولتی اظهار کرد: رویکرد ما در سازمان، تقویت منزلت، انگیزه و مرجعیت حرفه‌ای معلمان مدارس غیردولتی در سراسر کشور است. باور ما این است که در منظومه تعلیم و تربیت، عناصر متعددی همچون فضا، تجهیزات، امکانات آموزشی، محتوای درسی و ابزار‌های کمک‌آموزشی نقش‌آفرین هستند، اما عنصر اصلی و تعیین‌کننده در فرآیند تربیت، «معلم» است.

وی افزود: اگر قرار باشد یک مؤلفه را به‌عنوان محور اصلی نظام تعلیم و تربیت معرفی کنیم، آن مؤلفه معلم است. همان‌گونه که مقام معظم رهبری نیز تأکید فرموده‌اند، اگر معلم، معلمِ واقعی باشد، حتی در نبود امکانات و تجهیزات و کتاب درسی نیز می‌تواند تربیت مطهری‌گونه را محقق سازد. این نگاه ویژه به جایگاه معلم در تمامی اسناد بالادستی، به‌ویژه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مورد تصریح قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: انتظار جدی ما از استان‌ها این است که این مصوبه به‌صورت کامل اجرا شود و هیچ معلم مدرسه غیردولتی خارج از چارچوب ابلاغ‌شده به کار گرفته نشودخاطرنشان کرد: صیانت از حقوق حرفه‌ای و معیشتی معلمان مدارس غیردولتی، یک اصل اساسی در سیاست‌های سازمان است و اجرای دقیق این مصوبه می‌تواند گام مؤثری در ارتقای امنیت شغلی، افزایش انگیزه و تقویت جایگاه اجتماعی این قشر فرهیخته باشد.

محمودزاده در ادامه گفت: موضوع مهم دیگر، بحث آموزش و دانش‌افزایی معلمان است. معلمی که در چهار محور اصلی شامل آموزش‌های مدرسه‌ای، آموزش‌های صلاحیت عمومی، آموزش‌های صلاحیت حرفه‌ای و شایستگی‌های تخصصی مورد ارزیابی و توانمندسازی قرار گیرد، می‌تواند به کارت صلاحیت معلمی دست یابد. بر همین اساس، دوره‌ای ۳۶۰ ساعته برای معلمان پیش‌بینی شده است تا این فرآیند به‌صورت نظام‌مند و هدفمند دنبال شود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی خاطرنشان کرد: با اجرای این رویکرد، هم مؤسسان مدارس غیردولتی با اطمینان بیشتری می‌توانند نسبت به جذب و نگهداشت معلمان اقدام کنند و هم از حضور افراد فاقد صلاحیت‌های لازم در کلاس درس جلوگیری خواهد شد. بدیهی است که برای فعالیت در مدرسه، صرف داشتن مدرک تحصیلی کافی نیست، بلکه باید مجموعه‌ای از شایستگی‌ها و توانمندی‌های حرفه‌ای، تربیتی و علمی احراز شود.

وی ادامه داد: معلم باید از دانش نظری، دانش تربیتی و صلاحیت‌های حرفه‌ای لازم برخوردار باشد تا بتواند ارتباطی عمیق، مؤثر و سازنده با نسل نوجوان و جوان برقرار کند. رسالت معلم صرفاً انتقال دانش نیست، بلکه تربیت، هدایت و پرورش دانش‌آموزان در ابعاد مختلف شخصیتی، اخلاقی و علمی از مهم‌ترین وظایف اوست.

محمودزاده در ادامه، خطاب به معلمان مدارس و مراکز غیردولتی، دو توصیه کلیدی را ارائه کرد: یکی از ضروریات اساسی برای معلمان، به‌ویژه در مواجهه با نسل حاضر، مقوله «دشمن‌شناسی» است. این مهم مستلزم روشنگری، جهاد تبیین و بصیرت‌افزایی مستمر است. هدف از این تلاش‌ها، هدایت دانش‌آموزان به سمت هویت ملی و هویت اسلامی است. برجستگی‌های اعتقادی، اخلاقی و علمی، دستاورد‌های ارزشمندی هستند که با تقویت هویت دانش‌آموزان حاصل می‌شوند و آنان را در برابر آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی مقاوم می‌سازند.

توصیه دوم محمودزاده به معلمان، حضور پرقدرت در «حرکت پرشتاب علم و فناوری» بود و گفت: وی در این باره گفت: علم و فناوری، به‌ویژه در حوزه‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، کلید پیشرفت و اقتدار کشور است و دشمنان از این پیشرفت‌ها هراس دارند. حمله به مراکز علمی، آموزشی و دانشگاه‌ها، نشان‌دهنده همین ترس و نگرانی است. لذا، معلمان باید با جدیت تمام، دانش و مباحث فناورانه، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی را فرا گرفته و آن را به دانش‌آموزان منتقل کنند. این امر، سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای روشن و پیشرو است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی به اهمیت روزافزون هوش مصنوعی اشاره کرد و افزود: هوش مصنوعی دیگر یک مفهوم صرفاً تئوریک نیست، بلکه به یکی از ارکان اصلی تحولات جهانی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، نظامی و فرهنگی تبدیل شده است. توانایی درک، تحلیل و به‌کارگیری فناوری‌های هوش مصنوعی، نه تنها برای کشورها، بلکه برای تک‌تک افراد، یک مزیت رقابتی حیاتی محسوب می‌شود. آموزش و پرورش، به‌عنوان کانون تربیت نسل آینده، نقشی بی‌بدیل در آماده‌سازی دانش‌آموزان برای مواجهه با این تحولات و بهره‌برداری از فرصت‌های ناشی از آن دارد. معلمان باید پیشگامان این عرصه باشند تا دانش‌آموزان ما نیز بتوانند در آینده، در خط مقدم نوآوری و توسعه فناوری‌های نوین قرار گیرند.