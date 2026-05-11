به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

لورنزو موزتی از ایتالیا ۲ - ۰ فرانسیسکو سروندولو از آرژانتین

کاسپر رود از نروژ ۲ - ۰ یری لهچکا از چک

کارن خاچانوف از روسیه ۲ - ۱ بوتیک فان دِزاند شولپ از هلند

اوگو اومبر از فرانسه ۰ - ۲ دینو پرژیمیچ از کرواسی

ماتئو آرنالدی از ایتالیا ۱ - ۲ رافائل خودار از اسپانیا

لرنر تین از آمریکا ۲ - ۱ آلکساندر بوبلیک از قزاقستان

تامی پل از آمریکا ۱ - ۲ لوچانو داردری از ایتالیا

آلکساندر بلوکس از بلژیک ۰ - ۲ آلکساندر زورف از آلمان (بخت دو قهرمانی)

- یانیک سینر از ایتالیا (بخت اول قهرمانی)، آلکسی پاپیرین از استرالیا، فرانسیس تیافو از آمریکا، آندره آ پلگرینو از ایتالیا، آندری روبلف از روسیه، آلخاندرو داویدوویچ از اسپانیا، برندان ناکاشیما از آمریکا، نیکولوز باسیلاشویلی از گرجستان، ماریانو ناوونه از آرژانتین، حمد مجدوویچ از صربستان، ماتیا بلوچی از ایتالیا، مارتین لاندالوس از اسپانیا، فلاویو کوبولی از ایتالیا، تیاگو تیرانته از آرژانتین، پابلو یاماس از اسپانیا و دانیل مدویداف از روسیه نیز به دور سوم راه یافته‌اند.