رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با بیان اینکه دشمن، علم و دانش را هدف قرار داده است، گفت: حدود ۱۵۰۰ فضای آموزشی و غیرآموزشی در جنگ ۴۰ روزه آسیب دیدند که از این تعداد، نزدیک به ۱۲۸۸ مدرسه تحت تأثیر قرار گرفتند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر حمیدرضا خان‌محمدی با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر سیما، ضمن گرامی‌داشت یاد شهدای دانش‌آموز و با سپاس از خیرین مدرسه‌ساز که به یاری بازسازی مدارس آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم آمدند، اظهار کرد: مدارس جزء اولین مراکزی بودند که در جنگ تحمیلی سوم مورد اصابت قرار گرفتند. در درگیری اخیر نیز برخی مدارس ما در میناب و هرمزگان تحت تأثیر درگیری که در تنگه هرمز بود قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه دشمن علم و دانش را مورد هدف قرار داده است، افزود: حدود ۱۵۰۰ فضای آموزشی و غیرآموزشی ما در این جنگ ۴۰ روزه مورد آسیب قرار گرفت که از این میان حدود ۱۲۸۸ مدرسه بودند که تحت تأثیر قرار گرفت و ۱۶ مدرسه به طور کامل با اصابت مستقیم در شهر خمین، میناب، بانه و شهر‌های دیگر تخریب شد. این ۱۶ مدرسه نیاز به تخریب و بازسازی و مقاوم‌سازی دارند.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور درباره مدارس نیازمند تعمیرات نیز بیان کرد: ۸ فروردین جلسات این امر را برگزار کردیم تا بازسازی جزئی در درجه اول توسط گروه‌های مردمی که اعلام آمادگی کرده بودند انجام شود. حدود ۱۰۱۸ مدرسه تا امروز بازسازی و تعمیرات جزئی داشتند و انجام شده است. حدود ۲۵۴ مدرسه باقی مانده است که بخشی از این امر به دلیل این است که این مدارس در نزدیکی برخی مراکز قرار دارند و از این جهت اقدام نشده است. تا آخر تیرماه باقی را نیز نهایی خواهیم کرد تا فضا برای استقرار آموزش در مدارس و برگزاری آموزش‌های جبرانی در تابستان مهیا شود.

خان‌محمدی با بیان اینکه تعدادی از ۱۶ مدرسه تخریب شده نیازمند مقاوم‌سازی سازه و تعمیر دیوار‌های میانی هستند و باقی نیازمند تخریب و بازسازی کامل‌اند، ادامه داد: احتمالاً آن دسته از مدارسی که از بین این ۱۶ مدرسه نیازمند مقاوم‌سازی هستند را می‌توانیم مقاوم‌سازی کرده و برای آموزش دانش‌آموزان مهیا کنیم، اما مدارسی که کاملاً تخریب شده‌اند را احتمالاً باید برای سال آینده در فضای دانش‌آموزی قرار گیرند.

وی در خصوص نحوه ساماندهی آموزشی دانش‌آموزانی که مدارس آنها به طور کامل تخریب شده است نیز گفت: مدارسی توسط ادارات کل آموزش و پرورش در استان‌ها برای استقرار دانش‌آموزانی که مدارس آنها در حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به طور کامل تخریب شده، پیش‌بینی شده است. با دستور وزیر آموزش و پرورش قرار شده است تمام فضا‌ها حتی فضا‌های اداری تخلیه شود تا این دانش‌آموزان بتوانند برای ادامه تحصیل در آنجا مستقر شوند.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه ۱۰۱۸ مدرسه الان آماده و تعمیر شده است و باقی مدارس را تا پایان تیرماه تحویل خواهیم داد، تصریح کرد: همکاران ما هم در آموزش مجازی و هم در کار‌های جهادی زحمت کشیدند. شب‌ها «کلاس در میدان» و «مدرسه در میدان» را راه‌اندازی کردند و کلاس‌های رفع اشکال برگزار کردند که کار بزرگی بود. همانند زمان کرونا که معلمین در تخت بیمارستان آموزش را تعطیل نکردند، در این شرایط نیز آموزش را تعطیل نکردند.

خان‌محمدی با اشاره به رویکرد رئیس‌جمهور پزشکیان در بازسازی مدارس، یادآور شد: رویکرد رئیس‌جمهور در نهضت توسعه عدالت در فضا، رویکردی «مردمی» و با مشارکت مردم بود. از ابتدا تصمیم بر این بود این مدارس با مشارکت مردم ساخته شود که نماد این امر مدرسه میناب شد.

وی در بخش دیگر سخنان خود درباره کمک خیرین برای بازسازی و تعمیرات مدارس آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم، خاطرنشان کرد: "در حوزه تعمیرات با کمک انجمن اولیا و مربیان، گروه‌های جهادی، گروه‌های مردمی، شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها توانستیم بسیاری از مسائل را حل کنیم. مشارکت از لحاظ ریالی شاید فقط در حد تعمیر شیشه بود و باقی را خود عزیزان انجام می‌دادند. گروه‌های جهادی از شهرستان‌هایی که کمتر درگیر جنگ بودند برای کمک آمده بودند. ۱۵۴ گروه جهادی به طور مستقیم کمک می‌کردند. مساجد بسیار محور بودند و پای کار آمدند. با هماهنگی قرارگاه جهادی آموزش و پرورش و تحت نظر سازمان نوسازی مدارس، این عملیات توسط گروه‌های مختلف انجام می‌شد. "

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور یادآور شد: "درباره سایر مدارس نیز سامانه 'بساز مدرسه' برای جلب مشارکت‌های مردمی داریم که برای ساخت این ۱۶ مدرسه باید از این ظرفیت استفاده می‌کردیم. تمام مجامع خیرین استانی ما و مدیران عامل در ساخت مدرسه میناب مشارکت داشتند. هلدینگ‌های مختلف اعم از هلدینگ خلیج فارس در این پروژه‌ها با ما مشارکت داشتند. دفتر آیت‌الله حکیم نیز در حوزه بازسازی یکی از مدارس مشارکت داشتند. ستایش خانم جایزه ۵۵ میلیونی البرز را به این امر هدیه کرد. حتی کارگری داشتیم که حقوق خود را برای بازسازی مدارس تقدیم کرد. در این سامانه حتی برای انجام امور کارگری و تأمین بخشی از وسایل مورد نیاز مدارس اعلام آمادگی کردند. "

خان‌محمدی در بخش دیگر سخنان خود درباره مدرسه میناب توضیح داد: "در میناب دو مدرسه و یک مرکز پیش‌دبستانی و مجموعاً ۳ فضای آموزشی آسیب دیده بود. این مراکز پشت به هم بودند، دو حیاط مجزا، یک دبستان پسرانه و یک دبستان دخترانه و بخشی هم پیش‌دبستانی بود که مورد اصابت مستقیم قرار گرفت و صحنه تلخی بود. روز‌های اول که فضا سخت بود با تعدادی از خیرین آنجا رفتیم، شبهاتی مطرح می‌کردند، اما خیرین رفتند و از نزدیک مشاهده کردند که دشمن آگاهانه این مدرسه را مورد هدف قرار داده است و ۱۶۸ عزیز را از ما گرفتند. تصمیم بر این شد برای اینکه بماند چه جنایتی رخ داده، آن مدرسه به موزه تبدیل شود. "

وی ادامه داد: "قرار شد در فضایی مدرسه میناب، دو مدرسه ۱۲ کلاسه شامل دبستان پسرانه و دخترانه و دو مقطع پیش‌دبستانی شود. افراد مختلفی از اعداد بسیار کم تا کمک نیروی انسانی کمک کردند. از ۱۵۰ میلیارد تومانی که پیش‌بینی شده بود، ۱۴۱ میلیارد تومان از چند درگاه مختلف جمع‌آوری شده است. مجامع خیرین مدرسه‌ساز کل کشور اعلام کردند ۱۶۸ فضا اعم از آموزشی و ورزشی به نام شهدای میناب نام‌گذاری و احداث کنند. در تفاهمی با سازمان انرژی‌های پاک قرار شد ۱۶۸ نیروگاه ۲۰ کیلوواتی به نام شهدای میناب در مدارسی که آسیب دیدند در جنگ، بعد از بازسازی قرار دهیم. "

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با اشاره به کمک اپراتور‌های تلفن همراه برای بازسازی مدارس افزود: "همه مردم کمک کردند و حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در بازسازی مدارس مشارکت داشتند. حدود یک همت، برای بازسازی ۱۶ مدرسه تخریب‌شده نیاز بود که بخش عمده آن را آستان قدس رضوی کمک کرده است.

خان محمدی عنوان کرد: "برای طراحی معماری مدرسه جدید میناب فراخوان داده‌ایم و یک مسابقه طراحی کرده‌ایم. بین مدرسه‌ای که آسیب دیده و مدرسه‌ای در حال ساخت و گلزار شهدایی که برای بچه‌های میناب در حال ساخت است، قرار است از لحاظ معماری یک همنوایی و یکپارچگی برقرار شود. در تمام مدارسی که به نام شجره طیبه در استان‌ها ساخته می‌شود، یادمانی از شهدای دانش‌آموز شجره طیبه نصب خواهد شد. برای این امر هم فراخوان داده‌ایم. "

وی افزود: در خصوص مدرسه میناب به جز فضای متوسطه اول و دوم، خیر عزیزی یک هنرستان بزرگ می‌خواهند به نام شهید ماکان نصیری بسازند. پیش‌بینی ما این است که ۱۸ ماه این پروژه ساخت مدرسه جدید میناب طول بکشد، چرا که معماری آن و همنوایی مدرسه جدید، یادمان و گلزار شهدای دانش‌آموزان زمان می‌برد و در جلسات مربوطه اساتید دانشگاه و دوستان از وزارت راه حضور دارند. پیش‌بینی ما این است که در مهر ۱۴۰۶ اگر اتفاقات خاصی رخ ندهد، دانش‌آموزان مینابی می‌توانند از آن مدرسه که در فضایی در کنار مدرسه قبلی است، استفاده کنند.