آیین بزرگداشت فردوسی، به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، در فضای مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مراسم با عنوان «شاهنامه؛ حماسه پایداری ایران‌زمین» و با هدف پاسداشت مقام علمی، ادبی و فرهنگی حکیم ابوالقاسم فردوسی و بررسی نقش بی‌بدیل شاهنامه در حفظ هویت ملی، زبان فارسی و تداوم فرهنگ و تمدن ایرانی برگزار خواهد شد.

در این آیین که ساعت ۱۵ پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت برگزار می‌شود؛ محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، میرجلال‌الدین کزازی چهره ماندگار زبان و ادبیات فارسی، محمدجعفر یاحقی عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، محمود جعفری‌دهقی استاد گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران و قدمعلی سرامی استاد زبان و ادبیات فارسی سخنرانی خواهند کرد.

این مراسم فرهنگی و ادبی از طریق صفحات رسمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در شبکه‌های اجتماعی در نشانی‌های زیر برای مخاطبان پخش خواهد شد.

آپارات: mafakherefarhangi

بله: anjomanasarmafakher

گفتنی است حکیم فردوسی، از تأثیرگذارترین چهره‌های تاریخ ادب جهان و از برجسته‌ترین پاسداران زبان فارسی و هویت ایرانی است؛ شاعری که شاهکار سترگ او، «شاهنامه»، طی قرن‌ها نقش مهمی در حفظ فرهنگ، تاریخ و همبستگی ملی ایرانیان ایفا کرده است.

بیست و پنجم اردیبهشت ماه در تقویم ملی ایران به عنوان روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی ثبت شده است.