به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: متهم که دارای سابقه کیفری بوده، ابتدا با طرح درخواست ازدواج و مشاهده وضعیت مالی مناسب قربانی، قصد اخاذی از وی را داشت. پس از رد درخواست، متهم با ارسال پیام‌های تهدیدآمیز، فشار روانی بر زن جوان وارد کرد.

در روز حادثه، این زن در حال عبور از خیابان بود که متهم با موتور به او نزدیک و دو گلوله شلیک کرده و متواری شد. تیم عملیات ویژه پایگاه ششم پلیس اطلاعات، در کمتر از چند ساعت متهم را در جنوب شرق تهران شناسایی و دستگیر کرد. در بازرسی از او یک قبضه کلت کمری به همراه دو خشاب و بیست تیر کشف شد.

متهم پس از دستگیری، به دلیل ترس از عواقب اقدامات خود، اعتماد به نفس سابق را از دست داده بود.

پلیس از شهروندان درخواست کرده است، در مواجهه با تهدید و اخاذی سکوت نکنند و با اطلاع‌رسانی به پلیس و طرح شکایت، از ادامه جرم توسط متهمان جلوگیری کنند.