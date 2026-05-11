به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سیروس رضایی، در مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو گفت: واقعا نمیخواستم شرکت کنم چرا که این انتخابات را عادلانه نمیبینم. هر جا کار کردم سعی کردم اخلاقی کار کنم، اما با خودم اخلاقی کار نشد.
وی افزود: در این ۴ سال از همه جنبهها حذف شدم. ایراد ندارد تکواندو کار خود را میکند با وجودیکه پیشکسوتان را حذف میکنید. هر کدام ما حذف شویم لطمه به خانواده تکواندو است. شعار ارزان شدن تکواندو محقق نشد.
رییس سابق کمیته داوران تکواندو، خاطرنشان کرد: من ۱۱ سالی که رییس داوران بودم تعداد زیادی از دوستانم را از دست دادم چرا که سعی کردم عدالت را اجرا کنم. این قول را میدهم که در عرصه مدیریت عدالت در همه حوزهها برقرار شود. ما باید در همه بخشها عدالت را برقرار کنیم. منافع محوری نباید مبنای کارمان باشد و باید به هویت تکواندو کمک کنیم. خواهش میکنم اعضای مجمع به رسالت خود عمل کنند. آیا این انصاف بود که ۴ سال گذشته من را از تمامی حوزههای داوری، مربیگری و ... حذف کردند؟ از کلاسهای داوری من را حذف کردند. دوستان بگویند چرا این کار را کردند؟
اسبقیان معاون وزیر ورزش در تذکر به رضایی گفت: نامزدها در مجمع باید بیایند برنامههای خود را بگویند. من بیش از ۵۰۰ تا ۶۰۰ مجمع بودهام. نامزدها باید برنامههای خود را اعلام کنند.
رضایی در واکنش گفت: اگر میخواهید، من مجمع را ترک کنم. بخاطر غنای تکواندو در ۴ سال گذشته یک بار مصاحبه نکردم. اگر رییس فدراسیون به من لطمه زد، اما تکواندو راه خود را میرود. از مجمع میخواهم به من رای ندهد، اما به کسی رای بدهد که به تکواندو خدمت کند. دوستان باعث شدند من از تکواندو حذف شوم، اما امیدوارم کسی بیاید که عدالت را برقرار کند.