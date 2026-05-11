مدیرکل هواشناسی استان آذربایجان غربی از آغاز عملیات مکانیابی برای احداث دو ایستگاه خودکار اقلیم شناسی در تازه شهر و کوزهرش سلماس خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد قربانپور مدیرکل و کارشناسان هواشناسی آذربایجان غربی با حضور در شهرداری تازه شهر و دیدار با مهدی دولتخواه شهردار این شهر و همچنین حضور و بازدید در مناطق مختلف تازه شهر و روستای کوزهرش سلماس در راستای جانمایی دو ایستگاه خودکار اقلیمشناسی در شهرستان سلماس سه مکان اولیه را بر اساس دستورالعمل WMO مورد پایش میدانی قرار داد. در این بازدیدها، عواملی نظیر فاصله ۱۰ برابری از موانع برای بادسنج، ارتفاع ۱.۵ تا ۲ متری حسگر دما از سطح زمین و دوری از سطوح آسفالت و منابع حرارتی مصنوعی ارزیابی شد.
در ادامه این بازدید تیم فنی هواشناسی استان آذربایجانغربی معیارهای فنی، نظیر فاصله استاندارد از موانع (ساختمان و درخت)، یکنواختی پوشش زمین و نمایندگی اقلیمی منطقه را بررسی میکنند.
محمد قربانپور مدیرکل هواشناسی استان آذربایجانغربی در حاشیه این بازدید اظهار داشت:هدف از احداث این ایستگاه، تکمیل شبکه پایش اقلیمی و تولید دادههای دقیق برای بخشهای کشاورزی و مدیریت بحران است.