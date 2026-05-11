حکمت‌الله همتی‌نژاد، افزود: با توجه به شرایط منابع، پیشنهاد می‌شود سطح زیر کشت مدیریت شده و با همکاری کشاورزان، به‌صورت عادلانه کاهش یابد تا هم تولید حفظ شود و هم در ادامه فصل با مشکل جدی مواجه نشویم.

مدیر منابع آب شهرستان کهگیلویه هم با هشدار نسبت به وضعیت منابع آبی گفت: برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی در سال‌های اخیر، شرایط را حساس کرده است.

سیدهادی خاضعی، افزود: کشاورزان باید نسبت به تمدید پروانه بهره‌برداری چاه‌ها، نصب کنتور‌های هوشمند حجمی و برداشت آب در چارچوب مجوز اقدام کنند.

مدیر شرکت برق شهرستان کهگیلویه نیز با اشاره به وضعیت شبکه برق و ناترازی انرژی گفت: در ساعات اوج مصرف، اگر مدیریت لازم صورت نگیرد، محدودیت‌ها به‌صورت متمرکز و از راه دور اعمال می‌شود و در این شرایط امکان مداخله محلی وجود ندارد.

خسرو پرویزی، افزود: از کشاورزان انتظار داریم مصرف خود را مدیریت کرده و آبیاری را به ساعات غیر پیک منتقل کنند تا با قطعی ناخواسته برق مواجه نشوند.

وی تاکید کرد: کنتور‌های هوشمند نیز در صورت رعایت نشدن الگوی مصرف، به‌صورت خودکار محدودکننده خواهند بود.