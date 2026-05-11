بررسی وضعیت کشت برنج در دهستان راک شهرستان کهگیلویه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه در جلسه بررسی وضعیت کشت برنج در دهستان راک با تأکید بر اهمیت تأمین معیشت کشاورزان گفت: کشت برنج برای بسیاری از بهرهبرداران منبع اصلی درآمد است و باید در تصمیمگیریها این موضوع دیده شود.
حکمتالله همتینژاد، افزود: با توجه به شرایط منابع، پیشنهاد میشود سطح زیر کشت مدیریت شده و با همکاری کشاورزان، بهصورت عادلانه کاهش یابد تا هم تولید حفظ شود و هم در ادامه فصل با مشکل جدی مواجه نشویم. مدیر منابع آب شهرستان کهگیلویه هم با هشدار نسبت به وضعیت منابع آبی گفت: برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی در سالهای اخیر، شرایط را حساس کرده است. سیدهادی خاضعی، افزود: کشاورزان باید نسبت به تمدید پروانه بهرهبرداری چاهها، نصب کنتورهای هوشمند حجمی و برداشت آب در چارچوب مجوز اقدام کنند.
مدیر شرکت برق شهرستان کهگیلویه نیز با اشاره به وضعیت شبکه برق و ناترازی انرژی گفت: در ساعات اوج مصرف، اگر مدیریت لازم صورت نگیرد، محدودیتها بهصورت متمرکز و از راه دور اعمال میشود و در این شرایط امکان مداخله محلی وجود ندارد.
خسرو پرویزی، افزود: از کشاورزان انتظار داریم مصرف خود را مدیریت کرده و آبیاری را به ساعات غیر پیک منتقل کنند تا با قطعی ناخواسته برق مواجه نشوند.
وی تاکید کرد: کنتورهای هوشمند نیز در صورت رعایت نشدن الگوی مصرف، بهصورت خودکار محدودکننده خواهند بود.
فرماندار کهگیلویه هم با تأکید بر لزوم ایجاد توازن میان معیشت مردم و مدیریت منابع گفت: حرف و مطالبه کشاورزان برای ما مهم است و تلاش میکنیم در چارچوب قانون، شرایطی فراهم شود که کار مردم زمین نماند.
سید ایرج کاظمیجو، با اشاره به اینکه باید بپذیریم که کشور در شرایط خاصی از نظر منابع آب و انرژی قرار دارد افزود: عبور از این وضعیت نیازمند همکاری و همراهی همه جانبه است و هر تصمیمی که گرفته میشود، باید هم منافع عمومی و هم معیشت کشاورزان در نظر گرفته شود.