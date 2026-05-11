رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در نشست تخصصی همکاریهای گمرکی و بازرگانی دو کشور، بر تسهیل فرآیندهای تجاری، تقویت کریدورهای ترانزیتی و توسعه همکاریهای اقتصادی تهران ـ دوشنبه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست تخصصی بررسی وضعیت همکاریهای گمرکی و بازرگانی ایران و تاجیکستان با حضور محمدعلی امیرفخریان، رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان و مدیران ارشد گمرک تاجیکستان برگزار شد.
در این نشست، امیرفخریان با تأکید بر بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل دو کشور، خواستار کاهش فاصله با سطح مطلوب همکاریهای اقتصادی میان ایران و تاجیکستان شد.
وی تسهیل و تسریع فرآیندهای ترخیص کالا، هماهنگی در حوزه ارزشگذاری و تعرفهها، تقویت مسیرهای ترانزیتی و توسعه کریدورهای مشترک را از محورهای مهم همکاری دو کشور عنوان کرد.
رایزن بازرگانی ایران همچنین بر ارتقای همکاریها در زمینه مقابله با تخلفات گمرکی، تبادل اطلاعات و تجربیات تخصصی و حرکت به سمت اجرای رویههای نوین گمرکی تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت تسهیل عبور ناوگان حملونقل و رفع گلوگاههای اجرایی افزود: اجرای هماهنگ این اقدامات میتواند نقش مؤثری در تسریع مبادلات تجاری، کاهش هزینههای عملیاتی و ارتقای سطح همکاریهای اقتصادی ایران و تاجیکستان داشته باشد.
در این نشست همچنین طرفین درباره بررسی بخش تعرفهای، امکان اعمال ترتیبات ترجیحی و کاهش اختلافات در ارزشگذاری کالاها از طریق تبادل اطلاعات و هماهنگیهای فنی بیشتر به توافق رسیدند.