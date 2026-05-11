به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حاکم ممکان با اشاره به دیدار خود با رئیس صندوق بازنشستگی کشوری گفت: مهم‌ترین مطالبات جامعه بازنشستگان به‌ویژه حوزه معیشت، درمان و پرداخت معوقات مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

وی افزود: در این نشست موضوع اصلاح مصوبه بودجه در جدول (۹) ردیف (۵۵۰۲۰۸) مربوط به پرداخت معوقات ناشی از اجرای طرح رتبه‌بندی بازنشستگان در سال‌های (۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) مطرح شد که بر اساس توافق صورت‌گرفته، مقرر شد این موضوع در اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ دولت لحاظ شود.

این نماینده مردم در مجلس افزود: در این دیدار، بر ضرورت تداوم و تکمیل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان و تأمین منابع پایدار برای اجرای کامل آن تأکید شد. بررسی راهکار‌های پرداخت به‌موقع حقوق و مزایا، ارتقای سطح بیمه تکمیلی درمان و کاهش سهم پرداختی بازنشستگان از دیگر محور‌های مورد بحث در این نشست بود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس بیان کرد: همچنین موضوع افزایش سقف وام‌های ضروری بازنشستگان و تسهیل در روند پرداخت آن، توسعه خدمات رفاهی و گردشگری، و نیز تعیین تکلیف سایر مطالبات معوق بازنشستگان در دستگاه‌های مختلف مورد تأکید قرار گرفت.

ممکان عنوان کرد: در این نشست همچنین بر لزوم بهبود وضعیت منابع و مصارف صندوق بازنشستگی کشوری، حرکت به سمت پایداری مالی و افزایش شفافیت در عملکرد این صندوق تأکید شد.

ممکان در این دیدار با اشاره به جایگاه بازنشستگان در ساختار اجتماعی کشور، تصریح کرد: رسیدگی به مطالبات این قشر، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و باید با تصمیمات مؤثر در بودجه، بخشی از فشار‌های معیشتی آنان جبران شود.