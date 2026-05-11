پخش زنده
امروز: -
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: با اجرای برنامههای کشت دانههای روغنی در سال زراعی جاری، پیشبینی میشود هشت هزار تن انواع دانههای روغنی در استان تولید شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، هادی عزیزی گفت: امسال ۱۰ هزار هکتار از اراضی زراعی خراسان شمالی به کشت انواع دانههای روغنی اختصاص یافته که شامل محصولات پاییزه و بهاره است.
وی افزود: در کشت پاییزه، دانههای روغنی کاملینا و کلزا و در کشت بهاره نیز محصولاتی مانند آفتابگردان، کنجد و گلرنگ در سطح استان کشت شده است.
عزیزی با اشاره به ترکیب کشتهای انجامشده در استان تصریح کرد: حدود ۵ هزار و ۹۵۰ هکتار از اراضی پاییزه زیر کشت دانههای روغنی قرار گرفته که بخش عمده آن را کاملینا تشکیل میدهد و مابقی به کلزا و گلرنگ اختصاص دارد.
وی ادامه داد: همچنین در کشت بهاره، ۵ هزار هکتار آفتابگردان و ۵۰۰ هکتار کنجد در سطح استان کشت شده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با بیان اینکه بخشی از محصول تولیدی استان به دلیل نبود صنایع فرآوری به سایر استانها ارسال میشود، گفت: دانههای روغنی تولیدی عمدتاً به استانهای خراسان رضوی و گلستان برای استحصال روغن منتقل خواهد شد.
عزیزی افزود: برآوردها نشان میدهد از مجموع تولید امسال، حدود ۲ هزار تن روغن خوراکی در استان استحصال شود.
وی با اشاره به ظرفیت بالای دانه روغنی کاملینا در استان اظهار کرد: خراسان شمالی در تولید این محصول رتبه نخست کشور را دارد و پیشبینی میشود از سطح زیر کشت آن بیش از ۳ هزار و ۷۵۰ تن محصول برداشت شود.
به گفته وی، استقبال کشاورزان از کشت دانههای روغنی بهویژه کاملینا در سالهای اخیر افزایش یافته و این موضوع زمینه توسعه سطح زیرکشت را در سالهای آینده فراهم خواهد کرد.
عزیزی خاطرنشان کرد: توسعه کشت دانههای روغنی علاوه بر کاهش وابستگی به واردات روغن، نقش مهمی در افزایش درآمد کشاورزان و تقویت امنیت غذایی استان دارد.