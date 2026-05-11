

لویه و بویراحمد ، سرهنگ سید محمد موسوی، گفت: در پی پیگیری پرونده محکومان متواری، مأموران انتظامی موفق شدند سه نفر را که به اتهام سرقت، حمل و نگهداری سلاح و مهمات، شرکت در درگیری و اخلال در نظم عمومی و همچنین ضرب و جرح عمدی محکوم شده و متواری بودند، شناسایی کنند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی وی افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان پس از هماهنگی با مرجع قضایی و با انجام اقدامات فنی، رصد اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت، مخفیگاه این افراد را در شهرستان کهگیلویه شناسایی کرده و در یک عملیات غافلگیرانه موفق به دستگیری آنان شدند.

فرمانده انتظامی کهگیلویه با بیان اینکه متهمان پس از دستگیری به جرم‌های ارتکابی اعتراف کردند، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی و روانه زندان شدند.

سرهنگ موسوی در پایان تأکید کرد: پلیس با قدرت و صلابت برای تأمین نظم و امنیت شهروندان تلاش می‌کند و اجازه نخواهد داد افراد قانون‌گریز آرامش جامعه را مختل کنند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.