از سال ۱۴۰۳ تاکنون، بیش از هزار و ۵۳۵ هکتار اراضی خراسان جنوبی برای انرژی خورشیدی واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: از سال ۹۵ تا ۱۴۰۳ بالغ بر ۴۸ مورد به مساحت ۶۷۸ هکتار، سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۶۰ مورد به مساحت ۵۹۹ هکتار و در سال گذشته ۲۹۰ مورد به مساحت ۹۳۶ هکتار اراضی خراسان جنوبی برای ساخت نیروگاه خورشیدی استعلام و موافق شده است.

کرباسچی افزود: پارسال ۳۲۹ نیروگاه خورشیدی استعلام شده که تعداد ۲۹۰ مورد موافقت و تعداد ۳۹ مورد شامل مخالفت و انصراف بوده است.

به گفته وی این اقدام ضمن توسعه پایدار منابع طبیعی، زمینه اشتغال و بهره‌برداری بهینه از اراضی را فراهم کرده است.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و‌آبخیزداری استان گفت: از ابتدای سال جاری نیز ۱۵ مورد درخواست ثبت شده که تعداد ۱۴ مورد در حال بررسی و یک مورد مخالفت شده است.

به گفته کرباسچی بیشترین تعداد واگذاری زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی در استان به شهرستان‌های بیرجند، قاینات، درمیان و طبس بوده است.