رئیس سازمان حج و زیارت از ورود بیش از ۲۲ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی خبر داد و اعلام کرد: روند اعزام سایر حجاج کشورمان نیز طی روز‌های آینده ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رشیدیان در جریان بازدید از روند خدمات اجرایی در مکه مکرمه، اظهار کرد: تا پایان روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه، بیش از ۲۲ هزار زائر ایرانی وارد عربستان شده‌اند که تمامی زائران ابتدا به مدینه‌النبی مشرف و سپس پس از استقرار، راهی مکه مکرمه می‌شوند.

وی با اشاره به وضعیت حضور زائران در دو شهر مقدس افزود: در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار زائر در مدینه حضور دارند و حدود ۱۲ هزار نفر نیز وارد مکه مکرمه شده‌اند و در روز‌های آینده سایر کاروان‌ها نیز به تدریج به این شهر اعزام خواهند شد.

رئیس سازمان حج و زیارت درباره روند خدمات‌رسانی به حجاج ایرانی نیز گفت: خدمات اجرایی، فرهنگی و رفاهی طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حال ارائه است و خوشبختانه تاکنون مشکل خاصی گزارش نشده است.

رشیدیان همچنین با اشاره به برنامه‌های زیارتی حجاج افزود: برنامه «زیارت دوره» در مدینه برای زائران در حال اجراست و در مکه نیز بازدید از اماکن تاریخی و زیارتی برای حجاج کشورمان تدارک دیده شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری مجموعه‌های اجرایی، روند خدمت‌رسانی به زائران ایرانی تا پایان عملیات حج به بهترین شکل ادامه یابد.

گفتنی است؛ عملیات اعزام زائران ایرانی حج تمتع ۱۴۰۵ از هفتم اردیبهشت‌ماه آغاز شده و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پرواز‌های اعزام تا ۲۵ اردیبهشت ادامه خواهد داشت. امسال حدود ۳۰ هزار زائر ایرانی عازم سرزمین وحی می‌شوند.