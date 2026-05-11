به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: کارشناسان این سازمان برنامه‌های راهبردی اصلاح نژاد و صیانت از ذخایر ژنتیکی طیور بومی را در ایستگاه‌های «شمس‌آباد» مرودشت و «کفدهک» خرامه ادامه می‌دهند.

علی فلاحی افزود: تیم‌های اجرایی از ابتدای اسفند هر سال، پلاک‌گذاری و ثبت رکورد را در چند مرحله انجام می‌دهند و این فرآیند نقشی کلیدی در ارتقای صفات ژنتیکی و افزایش بهره‌وری گله دارد.

مرغ بومی پارسه (یا همان مرغ محلی پارسه) یکی از نژاد‌های بومی و ارزشمند منطقه پارسه در استان فارس است که به دلیل سازگاری بالا با شرایط آب‌وهوایی گرم و خشک و مقاومت خوب در برابر بیماری‌ها شناخته می‌شود.

این مرغ‌ها معمولاً:

جثه متوسطی دارند و وزن آنها نسبت به نژاد‌های صنعتی کمتر است.

تخم‌گذاری خوبی دارند و تخم‌های آنها اغلب زردتر و با کیفیت‌تر از نژاد‌های تجاری است.

گوشت باکیفیت دارند که به دلیل تغذیه طبیعی و فعالیت بیشتر، طعم و عطر خاصی دارد.

در پرورش سنتی و خانگی بسیار محبوب هستند و نیاز کمتری به امکانات پیشرفته دارند.

وی با اشاره به آمار موجود گفت: از مجموع یازده هزار و هفتصد قطعه طیور مستقر در این ایستگاه‌ها، هفت هزار و ششصد و شصت و پنج قطعه مربوط به نسل سی‌ و سه و گله‌های پلاک‌دار هستند. نتیجه این مدیریت علمی، تولید و برداشت بیش از بیست و شش تن تخم‌مرغ بوده است.

فلاحی دریافت گواهی ثبت ملی مرغ بومی پارسه را دستاوردی شاخص برای استان دانست و افزود: این موفقیت نشان‌دهنده استانداردسازی فرآیند‌ها و تثبیت ویژگی‌های ژنتیکی مرغ بومی است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اهداف این طرح کلان را حفظ و حراست از ذخایر ژنتیکی مرغ‌های بومی، جلوگیری از انقراض آنها، بهبود صفات تولیدی از طریق انتخاب ژنتیکی طیور برتر، ایجاد زنجیره پرورش و تولید جوجه یک‌روزه و نیمچه مرغ و خروس بومی، توسعه اشتغال و تقویت بخش تولیدات طیور اعلام کرد.

ثبت ملی مرغ بومی پارسه در سال ۱۴۰۲ نقطه عطفی در تثبیت ظرفیت‌های ژنتیکی استان بود.