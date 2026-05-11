به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، گفت: با وجود تأمین مناسب کالاهای اساسی، مهم‌ترین مسئله فعلی، مطالبات واردکنندگان از دولت است که رقم نهایی آن از سوی وزارت اقتصاد برای پرداخت به بانک مرکزی ارسال شده است.

وی ابراز امیدواری کرد بانک مرکزی در سریع‌ترین زمان ممکن فرآیند بازپرداخت مطالبات بخش خصوصی مربوط به واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را انجام دهد.

عزیزپور همچنین با اشاره به چالش تأمین برخی مواد اولیه صنایع غذایی از جمله ورق حلب و محصولات پتروشیمی تأکید کرد: تأمین این نیازها مستلزم تسریع در تخصیص ارز و شناسایی دقیق نیازهای صنعت غذا از سوی دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه وزارت صمت است.