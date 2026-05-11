به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر ، بوشهر قطب تولید و صادرات گوجه‌فرنگی کشور کبری توکلی بیان کرد: سطح زیرکشت سبزی و صیفی در استان بوشهر بیش از ۲۲ هزار هکتار است که در سال‌های پربارش تولید آن به بیش از یک میلیون تن می‌رسد و امسال نیز پیش‌بینی می‌شود حدود یک میلیون تن محصول برداشت شود.

وی اظهار کرد: اصلی‌ترین و مزیت‌دارترین محصول استان در حوزه سبزی و صیفی، گوجه‌فرنگی است که برداشت آن از مهر آغاز می‌شود و تا اواخر اردیبهشت ادامه دارد.



توکلی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از این محصولات به بازار‌های صادراتی راه پیدا می‌کند، افزود: در شرایط سال‌های پربارش حدود ۱۴ هزار هکتار از زمین‌های استان به کشت گوجه‌فرنگی اختصاص می‌یابد، اما امسال به دلیل کاهش بارندگی و افت منابع آب زیرزمینی، سطح زیرکشت گوجه‌فرنگی به حدود ۱۲ هزار هکتار رسید.



معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: امسال حدود ۶۶۰ هزار تن گوجه‌فرنگی در استان تولید شده که از این میزان نزدیک به ۲۵۰ هزار تن به کشور‌های مختلف صادر شده است و این محصول یکی از مهم‌ترین مزیت‌های نسبی کشاورزی استان بوشهر محسوب می‌شود.



وی با اشاره به سایر محصولات جالیزی استان، گفت: پس از برداشت گوجه‌فرنگی، محصولاتی مانند خربزه، هندوانه، کدو، بادمجان و فلفل در مزارع کشت می‌شود که برداشت آنها تا اواخر خرداد ادامه دارد و بخش قابل توجهی از این محصولات نیز به بازار‌های صادراتی ارسال می‌شود.



توکلی درباره تولیدات گلخانه‌ای استان نیز، بیان کرد: توسعه کشت در محیط‌های کنترل‌شده یکی از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی است تا بخشی از تولیدات از فضای باز به گلخانه‌ها منتقل شود.



وی اضافه کرد: در گلخانه‌های استان بوشهر بیشتر گوجه‌فرنگی و فلفل رنگی تولید می‌شود و فلفل رنگی از مهم‌ترین محصولات صادراتی گلخانه‌ای به شمار می‌رود، به‌طوری که حدود ۹۰ درصد تولید آن به کشور‌هایی مانند روسیه و برخی کشور‌های حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود.



معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی بوشهر گفت: بیشترین تولیدات گلخانه‌ای استان در شهرستان دشتی انجام می‌شود، در حالی که در کشت فضای باز گوجه‌فرنگی، شهرستان دیر و در کشت محصولات جالیزی شهرستان دشتستان بیشترین میزان تولید و صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.