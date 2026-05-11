بانک کشاورزی در سال ۱۴۰۴ بیش از ۸۹۰ هزار میلیارد ریال، در قالب ابزارهای تعهدی، تسهیلات زنجیره تأمین و کشاورزی قراردادی برای حمایت از پایداری تولید، تقویت امنیت غذایی و کاهش وابستگی به واردات محصولات اساسی به بخش کشاورزی پرداخت کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس گزارش بانک کشاورزی ، این بانک با هدف نوسازی روشهای پرداخت و حمایت از پایداری تولید در بخش کشاورزی و صنایع غذایی، فرآیند اعتباری خود را به سمت استفاده از ابزارهای تعهدی و زنجیرهای سوق داده و در نتیجه، بخش قابل توجهی از نیاز مالی تولیدکنندگان این حوزه را تأمین کرده است.
در این گزارش آمده است ،بهرهگیری از ابزارهای تعهدی شامل اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی و ضمانتنامه با مجموع ۳۴ هزار میلیارد ریال، نقش مهمی در تسهیل مبادلات تجاری بخش کشاورزی ایفا کرده است.
همچنین در این مدت حدود ۴۲۹ هزار میلیارد ریال ابزار اعتبار تعهدی دیجیتال “نویپو” برای تأمین سرمایه در گردش زنجیرههای دام و طیور صادر شده و ۱۰۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات نیز به زنجیرههای بخش کشاورزی اختصاص یافته است.
بر پایه این گزارش، پرداخت ۱۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات زنجیره تأمین و ۶ هزار میلیارد ریال در قالب کشاورزی قراردادی مبتنی بر پلتفرم، از دیگر اقدامات این بانک در مسیر استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده است: با توجه به اهمیت خرید تضمینی محصولات راهبردی، بهویژه گندم، پارسال ۳۰۰ هزار میلیارد ریال نیز برای خرید این محصول و پرداخت مطالبات گندمکاران در بانک کشاورزی تأمین مالی شد.
بانک کشاورزی همچنین تأکید کرده است که تداوم این روند تأمین مالی، منطبق بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، میتواند به کاهش وابستگی به واردات محصولات اساسی و تقویت خوداتکایی در چرخه تولید مواد غذایی کشور کمک کند.