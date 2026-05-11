رئیس دانشگاه تهران گفت: شهیدان علی لاریجانی و سید کمال خرازی زبان گویای قدرت ایران در عرصه بینالملل و الگوی تراز دیپلماسی عمومی بودند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر محمدحسین امید در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهید علی لاریجانی و شهید سید کمال خرازی در جنگ رمضان و نیز یادبود شهدای دانشجوی دانشگاه تهران
که در تالار علامه امینی این دانشگاه برگزار شد، با تسلیت شهادت این بزرگان به محضر رهبر معظم انقلاب و جامعه دانشگاهی گفت: شهادت این دانشمندان و همراهی آنان با مردم بیپناه ، غمی مضاعف برای دانشگاه تهران بود؛ چرا که ما ۵ دانشجوی شهید نیز داشتیم که در محل خدمت و به خاطر انجام وظیفه به شهادت رسیدند.
وی افزود: شهیدان لاریجانی و خرازی ویژگیهای مشترک برجستهای داشتند؛ هر دو مورد وثوق کامل رهبر شهید انقلاب بودند و سالهای متمادی در جایگاه مشاور بینالمللی، خدماتی ارزنده ارائه دادند ، آنها شخصیتهایی انقلابی، متدین، واقعگرا و در عین حال عملگرا بودند.
رئیس دانشگاه تهران، این دو شهید را زبان گویای هسته قدرت ایران در عرصههای جهانی و دیپلماسی عمومی خواند و بر جایگاه علمی منحصربهفرد آنان تأکید کرد: شهید لاریجانی استاد برجسته و مسلط فلسفه غرب و شهید خرازی به عنوان پدر علوم شناختی ایران شناخته میشدند. نکته متمایز زندگی آنها این بود که با وجود اشتغال در سطوح عالی سیاست ملی، هرگز فعالیتهای دانشگاهی خود را رها نکردند.
امید در پایان، شهیدان لاریجانی و خرازی را از جمله «سیاستمداران عاقل» کشور برشمرد و ضمن آرزوی طول عمر برای خانوادههای معظم شهدا، بر ضرورت ادامه راه این عزیزان برای سرافرازی ایران اسلامی تأکید کرد.