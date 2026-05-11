به گزارش خبرگزای صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از آغاز طرح بازدید و نظارت بر انبار‌ها و شرکت‌های توزیع مواد غذایی در استان خبر داد.

رزاقی در حاشیه بازدید از برخی انبار‌ها و مراکز توزیع مواد غذایی گفت: این بازدید‌ها در راستای کنترل وضعیت انبارها، جلوگیری از احتکار و مقابله با گران‌فروشی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این طرح نظارتی آغاز شده و به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت و در این مدت، تیم‌های بازرسی به صورت مستمر از انبار‌ها و مراکز نگهداری و توزیع کالا بازدید می‌کنند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان گفت: همه انبارداران موظف‌اند نسبت به ثبت انبار خود در سامانه جامع انبار‌ها و همچنین ثبت ورود و خروج کالا در سامانه جامع تجارت اقدام کنند.

رزاقی اضافه کرد: چنانچه انباری بدون ثبت در سامانه سازمان صمت اقدام به ذخیره کالا کرده باشد یا کالا‌های موجود در انبار در سیستم جامع ثبت نشده باشند، طبق ضوابط قانونی با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی هدف از اجرای این طرح را صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و ایجاد آرامش در بازار عنوان کرد.