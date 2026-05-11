مدیر عامل فولاد مبارکه گفت: خوشبختانه ایران ۱۰ شرکت تراز اول با توانایی ساخت صفر تا صد خطوط تولید و کورههای فولاد دارد و بازسازی نقاط آسیبدیده در فولاد مبارکه سپاهان با توان داخلی انجام میشود.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اتاق ایران؛ رئیس، هیئت رئیسه و دبیرکل اتاق ایران در نشست با مسئولان شرکتهای بزرگ معدنی و فولادی که با حضور نمایندگان بخشهای خصوصی و دولتی همراه بود، مسائل این شرکتها ناشی از شرایط جنگی را مورد بررسی قرار دادند.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به ارتباط پیوسته اتاق ایران با بخشهای مختلف حاکمیت بهمنظور رفع مشکلات بخش خصوصی و اداره اقتصاد در شرایط جنگ، ابراز امیدواری کرد: با انتقال اطلاعات درست و کارشناسی، سریعترین و بهترین راه برای بازسازی خسارتهای جنگ و رفع نیازهای جامعه و حوزه تولید پیموده شود.
محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران و رییس خانه معدن ایران نیز گفت: باید همه مساعی خود را بکار بگیریم تا برای برونرفت از مسائل کشور، با همافزایی بتوانیم به ذینفعان و فعالان اقتصادی کمک کنیم.
مدیر عامل فولاد مبارکه تأکید کرد: بهواسطه موجودی کامل انبار و همچنین وجود محمولههای صادراتی فولاد در بنادر، هیچگونه نگرانی از بابت تأمین ورقها و سایر محصولات فولادی موردنیاز بازار وجود ندارد و این شرکت و زیرمجموعههای آن طبق برنامهریزیها، با همکاری سایر شرکتهای فولادی تنظیم بازار را انجام میدهند.
سعید زرندی با اشاره به اینکه شرکتهای توانمند داخلی فرایند بازسازیها را بررسی و تأیید کردهاند، گفت: خوشبختانه ایران ۱۰ شرکت تراز اول با توانایی ساخت صفر تا صد خطوط تولید و کورههای فولاد دارد و بازسازی نقاط آسیبدیده در فولاد مبارکه سپاهان با توان داخلی انجام میشود.
وی اضافه کرد: نخستین بخشهای بازسازی شده شرکت تا اواسط تابستان دوباره به مدار تولید برخواهد گشت و بخشهایی نیز که طبق مصوبات قبلی باید به مکان جدید منتقل میشد در سال آینده در محل جدید به بهرهبرداری خواهد رسید.
در بخش دیگر نشست، مدیرعامل شرکت ملی مس ضمن اعلام آمادگی برای کمک به صنایع پاییندستی، پیشنهاد کرد: شرکتهای بزرگ بهمنظور حفظ تعادل بازار و حفظ اشتغال، به صنایع پاییندستی خود کمک کنند تا زنجیره تأمین نیز پایدار بماند.
ابراهیم جمیلی، عضو هیئت امنای خانه معدن ایران نیز تاکید کرد: انتظار میرود دولت از راهکارهای مختلف استفاده کند تا بنگاههای اقتصادی بتوانند مسئولیت اجتماعی خود را در راستای حل مسائل و مشکلات موجود ایفا نمایند.
درنهایت حاضران در نشست ضمن ابراز نگرانی از خسارتهای وارد شده به زیرساختها، اعلام کردند: همگی بر اساس عِرق و اراده ملی، همه تلاش خود و مجموعههای تحت امر را برای رفع مشکلات و تأمین پایدار و پیوسته نیاز بازار به کار خواهند گرفت.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران؛ محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن ایران؛ پیام باقری، نایب رئیس اتاق ایران؛ قدیر قیافه، نایب رئیس اتاق ایران؛ کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران؛ عبداله مهاجر دارابی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران؛ ابوالفضل روغنی گلپایگانی، دبیرکل اتاق ایران؛ مسعود خوانساری، رئیس سابق اتاق ایران؛ مهدی جهانگیری، فعال حوزه معدن؛ رسول شفیعی، عضو هیأت امنای خانه معدن ایران؛ مصطفی فیض اردکانی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران؛ حمیدرضا امیریان، عضو هیأت مدیره خانه معدن ایران؛ جواد نجمینیا، فعال معدنی (عضو هیأت مدیره مبین)؛ سعید زرندی، مدیرعامل فولاد مبارکه؛ خداداد غریبپور، مدیرعامل سابق شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی؛ علی خطیبی، عضو هیأت مدیره خانه معدن ایران؛ محمدنبی یوسفیان، عضو هیأت مدیره خانه معدن ایران؛ علیرضا باقری، عضو هیأت مدیره خانه معدن ایران؛ عباسعلی دریانی، مدیرعامل مرکز داوری معدن و صنعت صمتا و عضو هیأت امنای خانه معدن ایران؛ جعفر سرقینی، عضو هیأت امنای خانه معدن ایران؛ وجیهاله جعفری، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت؛ ابراهیم جمیلی، عضو هیأت امنای خانه معدن ایران؛ مصطفی مؤذنزاده، مشاور اسبق معاون اول رئیسجمهور در سال ۱۳۹۲ و از خبرگان صنعت معدن و علیرضا بختیاری، مدیرعامل دنیای اقتصاد در این نشست حضور داشتند.